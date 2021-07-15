日學者警告「免治馬桶」恐傳播病菌 他曝真相：噴嘴噁爆

去過日本旅遊的人，一定會發現當地使用免治馬桶的比例很高，即使是觀光景點也不例外。許多人認為如廁後用免治馬桶沖洗過能更潔淨清爽、減少不適感，但是有學者提出警告，免治馬桶恐怕會導致病菌擴散。

根據日本媒體報導，東京醫科大學醫院感染科准教授中村造的研究指出，曾有3名同院病患先後感染了多重耐藥綠膿菌（MDRP），調查後發現他們使用同一間廁所，且感染到的病菌同時存在於免治馬桶的噴嘴上，因此認為免治馬桶恐怕是傳播病菌的媒介。

臉書粉專「日本省錢小站」分享這則新聞後表示，他在日本從來不曾用過公共場所的免治馬桶清潔屁股，某次因看到新款馬桶，好奇之下按了噴嘴清潔功能，卻看到「沾滿許多無法言語的物體」，讓他反胃到一整天失去食慾，因此呼籲大家別使用公共場所的免治馬桶沖洗自己。

這篇貼文也引起網友討論，不少人皆表示真的不敢嘗試，「從來沒有用過，那個真的非常的髒」、「公司的廁所還真的有人用，我都怕」、「完全不敢用外面的免治馬桶，直覺就是噁心又不乾淨」、「我連跟家人同住的自家免治馬桶都不敢用」、「自家公司也有從來沒用過，打掃廁所時看到那噁心的殘留物就卡在噴頭上啊」。還有人提到，甚至是旅館的也令人不放心，「旅館的清潔工人要短時間清洗那麼多，也只是表面看起來乾淨而已。」

有人則無法理解「日本這麼重視衛生的國家，怎麼會想在公共場合裝置免治馬桶」，但也有不願面對免治馬桶真相的網友吶喊：「為什麼要說出來！」