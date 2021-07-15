快訊

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

猶豫打哪款疫苗？ 醫估風險提「最佳策略」：女莫德納、男AZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒留言祝生日快樂 同學父竟怒罵用卡通頭貼是「沒臉見人」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發文爆料兒子透過FB向同學爸爸祝褔生日快樂，沒想到對方卻因為兒子使用「卡通人物」當作大頭貼而大發雷霆。示意圖／ingimage
女網友發文爆料兒子透過FB向同學爸爸祝褔生日快樂，沒想到對方卻因為兒子使用「卡通人物」當作大頭貼而大發雷霆。示意圖／ingimage

人與人互動需要合乎禮節，才不會冒犯他人，留下不好的印象，但有些狀況是否「反應過度」就值得討論。近日一名女網友發文爆料兒子透過社群軟體向同學爸爸祝褔生日快樂，沒想到對方卻因為兒子的「卡通頭貼」暴怒，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她說明兒子十分有禮貌地留言祝福同學的爸爸生日快樂，卻被對方劈頭怒罵傷人字句，讓原PO直呼「我就想問你這個年過半百的歐里桑，難道沒用頭貼就沒臉見人是嗎？」

從原PO貼出的截圖可看見，她兒子在同學爸爸的生日貼文下留言祝賀，對方卻完全不領情，甚至因為兒子大頭貼選用卡通人物的照片，怒罵「你頭殼壞掉了是嗎？做壞事情，沒臉見人」。無理行為讓原PO氣炸回覆「對小朋友講話不用這樣吧？」

貼文一出許多網友大感傻眼，紛紛留言支持原PO，「好怪的爸爸」、「他是吃到炸藥喔？很怕妳兒子留下陰影…」、「高度立判」、「小朋友真有禮，歐里桑沒家教」、「有些中年人真的還是不要用網路好了」、「捨不得孩子…善意對人卻被回這樣，對方真的太沒禮貌了！」、「這人EQ也太差了吧！畢竟是孩子的好意」。

原PO兒子很有禮貌的向同學的爸爸祝福生日快樂，卻遭對方出言怒罵，讓她氣得在底下留言回覆。圖／取自爆怨2公社
原PO兒子很有禮貌的向同學的爸爸祝福生日快樂，卻遭對方出言怒罵，讓她氣得在底下留言回覆。圖／取自爆怨2公社

卡通 爆怨公社 Facebook

延伸閱讀

她到男友家作客被嫌懶惰沒幫煮飯 網友疑惑「有義務嗎？」

想融入家族企業？她飽受同事冷漠對待 網反勸：當透明人最好

誰沒禮貌？長輩劈頭問工作遭晚輩嗆 網揪1重點：這才是真關心

長輩問工作是關心還是無禮？媽問表哥工作遭嗆 網掀兩派論戰

相關新聞

電扇吹不涼？她拆開一看「鼻子都癢了」 網驚：出土文物嗎

家中的電器用品用久別忘了適時清潔，好讓它發揮原本的功能及延長使用壽命。有民眾發現家裡的電扇吹起來不涼，經朋友提醒才發現，原來網子上積了一層相當厚的灰塵。網友看到被「塵封」的電風扇無不瞠目結舌，笑稱根本是「出土文物」。

兒留言祝生日快樂 同學父竟怒罵用卡通頭貼是「沒臉見人」

人與人互動需要合乎禮節，才不會冒犯他人，留下不好的印象，但有些狀況是否「反應過度」就值得討論。近日一名女網友發文爆料兒子透過社群軟體向同學爸爸祝褔生日快樂，沒想到對方卻因為兒子的「卡通頭貼」暴怒，貼文一出引起網友熱烈討論。

外國電影為何都沒有字幕？內行人專業分析 鄉民直呼長知識

看電影是許多人最喜歡的休閒活動之一，不過在國外通常電影是不會上字幕的，但台灣的電影一定都有字幕顯示，就有網友對此發文詢問「為什麼國外電影不流行字幕？」貼文釣出內行人提出專業解釋，讓許多鄉民們看了直呼「長知識了」。

夫妻上摩鐵「詭異氣壓」罩頂 結局曝光嚇壞網友

多數人對於鬼神之事多抱持「寧可信其有」的心態，也有許多民眾習慣佩戴「護身符」祈求事事平安、逢凶化吉。近日一名網友便發文分享與老婆在汽車旅館經歷的靈異事件，回家後隨身佩戴的水晶古佛墜飾更碎成兩半，貼文一出引起網友熱議。

日學者警告「免治馬桶」恐傳播病菌 他曝真相：噴嘴噁爆

去過日本旅遊的人，一定會發現當地使用免治馬桶的比例很高，即使是觀光景點也不例外。許多人認為如廁後用免治馬桶沖洗過能更潔淨清爽、減少不適感，但是有學者提出警告，免治馬桶恐怕會導致病菌擴散。

疫苗到貨開始選品牌 急診醫嘆：「疫苗巨嬰」永遠不滿足

日本捐贈第3波AZ疫苗97.46萬劑在今（15）日抵台，加上自購的55萬劑AZ疫苗及35萬劑莫德納疫苗，我國已到貨疫苗總量將達到889.72萬劑。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，謝謝日本再一次捐贈AZ疫苗，但感嘆「『疫苗巨嬰』無論何時都有話說。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。