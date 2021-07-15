兒留言祝生日快樂 同學父竟怒罵用卡通頭貼是「沒臉見人」

人與人互動需要合乎禮節，才不會冒犯他人，留下不好的印象，但有些狀況是否「反應過度」就值得討論。近日一名女網友發文爆料兒子透過社群軟體向同學爸爸祝褔生日快樂，沒想到對方卻因為兒子的「卡通頭貼」暴怒，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她說明兒子十分有禮貌地留言祝福同學的爸爸生日快樂，卻被對方劈頭怒罵傷人字句，讓原PO直呼「我就想問你這個年過半百的歐里桑，難道沒用頭貼就沒臉見人是嗎？」

從原PO貼出的截圖可看見，她兒子在同學爸爸的生日貼文下留言祝賀，對方卻完全不領情，甚至因為兒子大頭貼選用卡通人物的照片，怒罵「你頭殼壞掉了是嗎？做壞事情，沒臉見人」。無理行為讓原PO氣炸回覆「對小朋友講話不用這樣吧？」

貼文一出許多網友大感傻眼，紛紛留言支持原PO，「好怪的爸爸」、「他是吃到炸藥喔？很怕妳兒子留下陰影…」、「高度立判」、「小朋友真有禮，歐里桑沒家教」、「有些中年人真的還是不要用網路好了」、「捨不得孩子…善意對人卻被回這樣，對方真的太沒禮貌了！」、「這人EQ也太差了吧！畢竟是孩子的好意」。