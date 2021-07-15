AirPods兩副各丟一隻還可使用嗎？ 內行曝解方：重新配對

藍芽耳機相當便利，可以一邊聽音樂、講電話一邊做其他事，不用擔心會拉到線。一名網友有兩副AirPods，兩副都弄丟了各一邊耳機，一左一右，本以為可以把兩副的各一邊湊成一副，但去詢問店家後，店員卻表示型號不同，無法使用，但自己回家嘗試後卻可以短暫使用，於是他想問問網友，「各位知道是怎麼一回事嗎？」。

一名網友在「爆系知識家」發文，他有兩副AirPods，但兩副都各弄丟一左一右的耳機，一個掉在水溝裡、一個倒車的時候壓壞了，原以為把剩下的兩邊耳機湊在一起就可以使用，變成一副新的，沒想到去詢問店家後，店員卻表示，「因為兩隻的型號不同，所以沒辦法使用」，但回家後他把兩隻耳機湊在一起，發現可以聽音樂，但只能短暫使用2天，再去詢問店員，店員也表示，「不知道」，於是想問問網友們，是否知道原因。

網友紛紛表示，「放進去充電盒重新配對」、「應該是可以啦，因為有賣單支（這樣序號不也不同）」、「一樣型號的應該可以配對，不然怎麼賣單隻」、「先把手機上的連線刪除，重新配對」、「兩個都接單耳」、「一代跟二代無法同時連線使用」、「你好幸運，壞掉的是不同耳」。

最後，原po回應，雖然不知道為何可以短暫使用，「我要留下來當傳家之寶」。