夫妻上摩鐵「詭異氣壓」罩頂 結局曝光嚇壞網友

多數人對於鬼神之事多抱持「寧可信其有」的心態，也有許多民眾習慣佩戴「護身符」祈求事事平安、逢凶化吉。近日一名網友便發文分享與老婆在汽車旅館經歷的靈異事件，回家後隨身佩戴的水晶古佛墜飾更碎成兩半，貼文一出引起網友熱議。

原PO在FB社團「靈異公社」發文，他在文中說明因為最近與老婆努力嘗試受孕，「想說換個環境看能不能提高命中率一點，就開車到了新北土城的某一家汽車旅館。」

原PO表示自己體質較為敏感，「我老婆是個大麻瓜。」當他停好車走上二樓，卻聞到一股很濃厚的包廂煙味，「正當準備不悅時，馬上就感覺到一種無型的氣壓籠罩全身。」原PO本想想換房，但因老婆渾然不覺且興致勃勃地巡視房間設備，「覺得不好破壞她的興致，也不想嚇到她所以一切就聽天由命了。」

原PO習慣隨身配戴古佛項鍊作為護身符。圖／取自 靈異公社

於是原PO將脖子上隨身佩戴的定光古佛項鍊拿下來掛在門口附近，「一來怕對古佛不敬，二來也有讓自己心安一些。」期間他也不敢向老婆透露什麼，只能裝作沒事般巡視房間，「然後作完功課早早退房，所幸就只有那種有東西靠來的壓迫感而已沒有讓我看到什麼東西。」離開汽車旅館後原PO才向老婆解釋剛剛的詭異情況，所幸一路開車回家也沒發生怪事。

到家後他習慣取下項鍊擦拭污漬，「擦掉時整個傻眼，墜子是水晶2D雕刻的，竟然一拿起就斷成兩截，完全沒有敲擊到。」嚇壞的原PO認為項鍊應該是因為擋煞而碎裂，「整個人雞皮疙瘩都立起來了，我在想是不是這個護身項鍊幫我們擋下了什麼了所以才會損毀！」

原PO到家後習慣取下項鍊清潔，沒想到經發現水晶雕刻的古佛墜飾竟碎成兩半。圖／取自 靈異公社

貼文一出引起網友熱烈討論，「關於這個不能不信，古佛應該是幫你擋什麼擋下來，跟你緣分盡了」、「不管怎樣，人沒事就好，期待有好消息」。也有網友幽默回覆，「幫你把小孩擋住了 不用擔心」、「太可怕了！它們到底是想投胎還是要看好戲呢？」、「下次換個金屬製的護身符跟他拚了」。

也有許多網友順便提供求子妙方，「桃園蘆竹的五福宮註生娘娘靈，不介意可以試試⋯⋯我上次隨便亂講話就多了一個兒子，雖然我也是很愛我兒子啦！」、「蘆洲湧蓮寺也滿多人去求子，求金鏟子回家你可以試試」、「去朴子配天宮求花，聽說成功率九成」。