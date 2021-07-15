疫苗到貨開始選品牌 急診醫嘆：「疫苗巨嬰」永遠不滿足

日本捐贈第3波AZ疫苗97.46萬劑在今（15）日抵台，加上自購的55萬劑AZ疫苗及35萬劑莫德納疫苗，我國已到貨疫苗總量將達到889.72萬劑。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，謝謝日本再一次捐贈AZ疫苗，但感嘆「『疫苗巨嬰』無論何時都有話說。」

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，日本再一次（第3波）捐贈AZ疫苗，讓台灣又多了50萬人可以得到完整的保護力，隨著疫苗到台種類與數量變得愈來愈多，不管是自購還是受到國際捐贈，「當選擇變多，之後面臨的問題將逐漸轉成接種意願。」

日本捐贈第3波AZ疫苗97.46萬劑在今（15）日抵台。本報資料照片，記者鄭超文／攝影

「『疫苗巨嬰』無論何時都有話說。」他提到沒疫情、有疫苗時，這些「疫苗巨嬰」嫌疫苗副作用，不願接種；當有疫情但疫苗不足時，焦慮打不到疫苗，怪（政府）為什麼買太少；當疫苗陸續分批到貨，這些人又罵疫苗來的太慢，種類變多時，「開始選擇疫苗，繼續抱怨為什麼自己想打的疫苗量不夠」；當到貨疫苗種類多且量逐漸補足時，持續罵為什麼不一開始就這樣做，再抱怨接種速度太慢。他認為政府無論怎麼做，「對於疫苗巨嬰，永遠不會滿意。」

謝宗學認為，每個人當然有挑選疫苗的權利，「只要願意承擔等待過程染疫的風險，為自己的決定負責就好。」引來不少網友討論，開玩笑說「又要吸引巨嬰來出征了」、「有疫苗打就是好疫苗」、「我在謠言滿天飛的3月意願登記、然後現在打完兩劑AZ，整叢好好的。」、「完全認同，常常都處在抱怨的狀態，做什麼都可以講」；但也有人表示「台灣最喜歡講民主，那為什麼要貼這些有選擇施打疫苗權利的人民標籤呢？說好的同島一心呢？」