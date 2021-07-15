突離座又迴轉…公車司機2舉動暖爆乘客 上萬人淚讚：台灣表率

為他人著想的正能量，能傳遞給旁觀者。一名女網友在上班途中遇到一位貼心的公車司機，耐心幫助年邁的乘客，讓她感受到「愛的能量」，其他網友也直呼這才是「最美的風景」。

這名女網友14日在臉書社團「新竹大小事」發文，分享了這個溫暖的經歷。她表示，當時搭上竹北快捷7號公車準備去上班，車上只有她和幾個老人家，看到司機先生的兩個舉動，讓她深受感動。

首先是一個拉著買菜車的老婆婆要下車時，司機請對方先下車，接著便起身快速將買菜車提下車交給她。過了幾分鐘，司機開過一個站牌後沒幾秒，突然告知乘客要迴轉，然後回到了剛才沒停的站牌，讓一位拖著行李、行動緩慢的老先生上車。

「看著司機先生的舉動，看著老先生老婆婆的笑容，今天心也跟著暖暖的。」發文者為此寫下上班前的暖心小故事，並在文中加上「愛在疫情蔓延時」、「讓愛的能量流動」兩個hashtag。

這篇貼文也迅速吸引上萬網友按讚，許多人大喊這完美詮釋了「台灣最美的風景是人」，「希望這種好司機多一點！」、「感謝司機先生，因為有一天我們也會老」、「我遇到的公車司機都超兇，希望下次也可以遇到這種的」、「這司機根本值得當台灣表率」、「感動至極，疫情拉開人的距離，司機大哥溫暖之舉卻拉近彼此的心」。

還有不少人認為這位司機應該獲得嘉獎，「支持公開鼓勵司機～太感心了」、「建議打個電話到公司讓主管知道有這麼優秀的員工」、「體貼老人家的好司機，公司應該表揚」。也有人表示體貼的司機不只一人，「快捷7的司機大哥們真的很棒，幾次帶著嬰兒推車，他們都很願意起身協助！有熱情的人，不管從事什麼職業，都是渾身發光！」