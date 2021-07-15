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台大醫院超Q動物貼紙萌翻國際 德記者幽默自嘲：抱歉德國錯過囉

聯合新聞網 / 綜合報導
德國駐台記者白德瀚在推特分享台大醫院的可愛動物貼紙，紅到國外。（翻攝自Klaus Bardenhagen推特）
德國駐台記者白德瀚在推特分享台大醫院的可愛動物貼紙，紅到國外。（翻攝自Klaus Bardenhagen推特）

民眾到台大醫院接種新冠肺炎疫苗後，不僅可以與大型看板合照外，還能拿到限量的可愛貼紙，德國駐台記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）日前在推特（Twitter）分享，這張貼紙上頭有台灣與其他3國國旗和代表動物，表達台灣感謝友好國家捐贈疫苗之意，可愛模樣因而紅到國外，也讓他自嘲德國沒有在其中，「也許下一季吧？」

白德瀚13日在台大醫院接種完新冠肺炎疫苗後，獲得紀念貼紙一枚，隨即在推特分享這超Q玩意。貼紙上印有台灣、立陶宛、日本、美國國旗與各自代表的動物：台灣黑熊、柴犬、老鷹和白鸛齊聚一堂，右上方還有一瓶「跳傘中的疫苗」，以表達台灣感謝3個國家伸出援手捐贈疫苗。

他提到，貼紙上的可愛圖案很適合卡通化，還想好了誰可以當反派角色，還配一張柏林熊照片，幽默自嘲「抱歉囉德國，錯過了這次上鏡的機會，也許下一季吧。」他再補充，台大醫院還有別的疫苗貼紙可以選擇。

白德瀚說，現場還有別的疫苗貼紙可供選擇。（翻攝自Klaus Bardenhagen推特）
白德瀚說，現場還有別的疫苗貼紙可供選擇。（翻攝自Klaus Bardenhagen推特）

台大醫院的貼紙紅到國外，激起不少網友們萌心，在該篇貼文下方留言表示「這太可愛了」、「非常想要一個」、「我沒收到貼紙！真羨慕」、「我喜歡美國的老鷹看起來永遠生氣的樣子」、「美國需要一個更可愛的吉祥物」、「我希望美國盡快再向台灣提供百萬劑（疫苗）」、「那瓶跳傘疫苗，是我近幾周以來看過最可愛的東西」，「若德國也送疫苗（至少我們有3300萬劑AZ0能夠贈送），會是什麼動物？」

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