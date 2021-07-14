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30幾歲月薪只有2、3萬很慘？他大方認沒存款「蠻開心的」

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

今（14）日PTT一文問卦「有人30歲，月薪還2萬3萬的嗎？」陸續引起不少鄉民討論，還有一位人夫網友大方承認自己就是，且日子過得「蠻開心」。

起初文章發起人好奇「問一下你各位喔，有人已經30多歲40歲，然後薪水才領跟大學剛畢業2萬3萬的嗎？真的有人這麼魯這麼慘的嗎？」，激起不少網友反感回應「嗆我嗆夠了沒」、「我32歲32K啊 不偷不搶，怎樣啦」。

不過，有位37歲男網友則是大方分享，「出社會到現在，畢業後在偏鄉小學做代課，兼跑樂器行教音樂，每個月2萬上下」，他去年才做了人生第一份正職工作月薪33000左右，是沒存款的月光族。

「今年4月底辭了工作，跟以前的學生結了婚」，卻碰巧遇上疫情三級警戒，新工作延期了，男網友順勢休息幾個月，當起「家庭煮夫」，而妻子月收入也是33000左右。

月薪二、三萬很慘？男網友認為「你認為自己魯，那你就真的魯了！」，每天生活吃飽睡好，學習新事物過得很充實，還養了八隻貓、一隻大烏龜、一條大狗，「看你怎麼運用吧！我們還租一間套房（我婚前住的還沒退租）跟一間平房」，他自覺「蠻開心的」。

鄉民們紛紛回應「有老婆一點都不魯，怒噓」、「為什麼賺你三倍感覺過得比你還慘...」、「其實沒有啥慾望是很無敵的」。

薪水 PTT

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