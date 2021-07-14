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外送員稱最怕氣泡飲封膜被戳洞 內行人曝真相：沒洞更精彩

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情爆發以來，因為餐廳無法內用，加上民眾為了降低感染而大幅減少外出時間，因此外送平台訂單需求暴增。 示意圖／ingimage
疫情爆發以來，因為餐廳無法內用，加上民眾為了降低感染而大幅減少外出時間，因此外送平台訂單需求暴增。 示意圖／ingimage

疫情爆發以來，因為餐廳無法內用，加上民眾為了降低感染而大幅減少外出時間，因此外送平台訂單需求暴增。有外送員分析自己「最喜歡」和「最討厭」接到的外送訂單，貼文一出，立刻引發大批網友回應。

原PO在Dcard以「外送員討厭&喜歡接到的單」為題，表示自己最討厭接到連鎖速食店的訂單，因為店家把氣泡飲料封口後，會在上面戳一個洞。外送員騎機車駛過坑坑洞洞的馬路，可能會導致可樂濺灑出來，「充滿整個外送箱」。

原PO說自己第二討厭的是超市外送，因為很多客人買了「哩哩摳摳」的東西，像是水、飲料，除了非常的重，還得扛著物品上下樓，甚至在買太多的情況下，要分兩三趟才能分批拿完。

原PO第三討厭的是遇到買湯的客人，因為「很多店家的紙碗根本不給力」，除了破掉湯汁漏出來，也會遇到蓋子沒蓋好的，讓外送員手拿餐點時，湯汁滴到滿手都是而且還燙到手。

接著，原PO分析自己最愛接到的外送訂單前三名，第一是連鎖飲料店，因為怎麼樣都不會倒掉，可以一次堆疊好幾份訂單；第二是連鎖藥妝店，因為客人買的東西都是彩妝類商品，加上店家會事先用袋子封好，所以重量輕容易拿取；第三是外送鹹酥雞，基本上只要有放好食物都不會掉出來。

貼文曝光後，釣出一堆過來人分享自身的外送秘辛，「最討厭各種飲料蓋個杯蓋不封膜」、「火鍋類如果也是用紙碗真的悲劇」、「超市不買袋子真的一個一個撿給客人」、「百貨公司、賣場的美食街，沒專門的停車場又要搭電梯、走樓梯上下樓，浪費一堆時間」。

針對原PO表示討厭氣泡飲料封膜後戳洞一事，有內行人跳出來說「如果飲料沒有戳洞會整個爆炸，曾經拿可樂回家沒戳洞，打開車廂可樂爆炸在裡面」、「速食店氣泡飲不打洞，你車騎一騎會直接爆」、「氣泡飲料沒戳洞，等等爆開更精彩哦」。

外送員 疫情

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