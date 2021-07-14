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急叫救護車…殯葬業者卻搶先到家門口發名片 家屬怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄一名家屬打119急叫救護車馳援，未料是殯葬業者先「截胡」到家口遞名片。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名家屬打119急叫救護車馳援，未料是殯葬業者先「截胡」到家口遞名片。圖／取自臉書社團「爆料公社」

一肚子火！高雄一名長輩身體不適需要醫護人員，家屬打119急叫救護車馳援，未料卻是殯葬業者先「截胡」到家口遞名片，讓當事人氣炸「很觸霉頭」。

該名家屬在臉書社團「爆料公社」今（14）日發文抱怨，「為什麼我打119叫救護車，救護車還未到，殯葬業者就派少年仔來站崗準備發名片了？」，而且同樣情況不只發生一次。

家屬表示，第一次是兩個月前，高齡父親尿道感染發高燒不退，半夜4點叫了救護車，「我老弟下樓引導救護車，巷內竟然提早停一台雙B，下車介紹是殯葬業者，然後嘟名片，我就很歸藍趴火了！」。

沒想到今天下午3、4點又再一次發生，「老爸剛要送上救護車，我看見兩個少年仔，我就大聲問他們說：你們找誰？是不是葬儀社的啊？」，兩人只微笑點了頭，家屬描述「那個表情告訴我說：賓果～您答對了唷！」，於是他對方怎麼知道？少年搖搖頭說「老闆叫我們來的」。

家屬質疑「為什麼你們殯葬業者會知道我叫救護車？」，猜想亦或是「高雄市政府119專線有這種服務？不知道別的縣市有沒有這種服務？」，也忍不住抱怨「雖然這是人生最後要走的路，但是……很觸霉頭啦！」

家屬無奈向殯葬業者喊話「如果有一條龍的服務，可不可以來幫我老爸服務把屎把尿、換尿布、翻身拍背、灌牛奶、打胰島素、抽痰、擦澡……」，他說「這是我一個人每天在報答父恩要做的事，如果能事先服務的話，等到有那麼一天時，一定讓你們辦！」

網友深感憤怒「真的超觸霉頭，是我的話真的會直接理智斷線」，也有人解釋業界大家都知道的秘密，「這跟119無關，是某些殯葬業者他們都會買私人無線電，頻道調成119的訊號，只要聽見類似的意外死亡或者命危的案件，就會通知員工前往現場看有沒有機會」，還有人聽說殯葬業稱這個叫做陌生開發、跑意外，「各行各業都有眉眉角角，只是這間公司太沒有職業道德了」。

高雄一名家屬打119急叫救護車馳援，未料是殯葬業者先「截胡」到家口遞名片。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名家屬打119急叫救護車馳援，未料是殯葬業者先「截胡」到家口遞名片。圖／取自臉書社團「爆料公社」

救護車 爆料公社

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