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如何「愛上喝水」？網曝5解方：每天輕鬆喝2500ml

聯合新聞網 / 綜合報導
「水」是人體每天必要元素之一。 圖╱pakutaso
「水」是人體每天必要元素之一。 圖╱pakutaso

「水」是人體維持生理機能必需要素之一，但許多人卻更喜歡喝有滋有味的飲料，加上近來因三級警戒，宅在家缺乏運動仍飲料喝個不停，結果面臨發胖危機，有網友便發文徵求「愛上喝水的方法」，獲得不少有用妙方。

原PO表示，由於家中的水即使煮過，仍會有類似「鐵鏽味」存在，因此不愛喝水，即使在家也是叫飲送外送，還導致體重變重，現在他開始思考如何「讓自己愛上喝水這件事」，好奇若裝上淨水機，是否真的會提高喝水的意願。

網友發文詢問「愛上喝水的方法」，獲得許多回應。 圖╱翻攝自PTT女孩板
網友發文詢問「愛上喝水的方法」，獲得許多回應。 圖╱翻攝自PTT女孩板

歸納網友推薦的方法，大致可分四個方向，除加裝淨水器改善水質外，還有使用水果或檸檬片、氣泡水添加味道改變水溫、喝冰水較不容易嚐出怪味，和外在條件如使用喜歡的杯子、吸管等。「裝淨水機真的有用，水喝起來比較甘甜」、「濾水器+氣泡機，每天輕鬆喝2500ml」、「先從冰水試」、「買一個超喜歡的杯子，每天都儘量使用它」、「放根吸管」、「加檸檬或是自己喜歡的果汁味道」。

也有人認為原PO可以試著「戒糖飲」並「習慣喝水」，就不會那麼排斥喝水，「先戒糖飲」、「戒糖，戒重口味，吃的出食物原味之後就不會排斥喝水了」。

不過也有人勸原PO不要太衝動，「裝了還是不愛喝不就尷尬了」，建議他先搞定家裡煮水有味道一事，「水煮滾後再讓它滾個3-5分鐘試試看」、「鐵鏽味可能是鍋子或管路的問題」、「是不是管路要清」、「買一個玻璃鍋煮水，我改用鐵鍋煮水就會有鐵味」。

水質 吸管

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