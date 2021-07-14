吃幾口鍋燒意麵驚見 「黑胡椒有鬚鬚」 真相讓網友崩潰

滿心期待的準備享用等待已久的午餐時，卻在裡面發現蟑螂，相信大部分人都繪胃口全失吧！有網友抱怨她在吃鍋燒意麵時，竟發現碗裡浮現出許多不明的「黑色小點」，仔細一看竟然還有觸鬚，原來是多達十幾隻的小蟑螂，讓她崩潰直呼「我真的要反胃了我！」。

原PO在「爆料公社」表示，公司午休時間向某間店訂好午餐，她先倒出意麵再倒入湯，喝了幾口湯後便攪拌湯和麵，這時卻看到有黑黑的小點浮上來，「一個兩個三個四個……越浮越多越浮越多！」起初原PO以為是黑胡椒粒不疑有他，但仔細一看，發現其中一個「黑胡椒」似乎有觸鬚，才驚覺這些黑色小點全都是蟑螂，讓她嚇到大喊「哇老啊！是蟑螂！蟑螂啊！全部數一數十幾隻蟑螂！我真的要反胃了我！」

一顆顆「黑胡椒」，其實是有觸鬚的小蟑螂。圖擷自 爆料公社 事後她立刻向店家反應，店家聽完後認為，蟑螂可能是來自於意麵，因為意麵是向外面廠商叫貨，但因外送員已經下班，無法再送一碗給原PO，只能幫忙註明再訂餐會直接扣60元。面對一堆小強來襲的恐怖經歷，她也強調「我不是那種一隻菜蟲一隻小蟲會大驚小怪歇斯底里的，但十幾隻蟑螂，若還有正義魔人覺得爆料者大驚小怪，我真的打從心底佩服」。

貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「這碗麵已經群聚了啦！」、「真的是頭皮發麻」、「有那麼多小強……店家都沒看到？太扯啦」、「您明明就是點微蟑螂麵吧」、「一家團聚了，話說群聚要被開單」。也有人詢問原PO「再送一碗你們還敢吃嗎？我甚至之後都不敢再訂那間了說……」表示自己「瞬間想吐了」。