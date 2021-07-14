中班兒上視訊課對師告白被拒 母批老師惡毒「情商低」

因疫情影響，許多學生必須在家視訊上課，因此有些家長會在旁旁聽學生的上課狀況。一名家長抱怨，幼稚園的兒子在上視訊課時跟老師告白結果被拒絕，認為老師太直接，傷害了小朋友的心，導致兒子上視訊課的欲望都沒了，令她相當頭痛，引起不少網友熱烈討論。

一名媽媽在「靠北幼稚園」抱怨，幼稚園的兒子上視訊課時跟老師告白被拒絕並直接大罵，「不要鬧了，乖乖坐好」，認為老師傷害一個中班小朋友的心，應該裝一下或想個理由拒絕，讓她和兒子都很沒面子，導致兒子上視訊課的欲望都沒了，一直吵著說不想上學，令她相當苦惱，並表示「若我是未來的婆婆，會覺得你這個媳婦很惡毒耶，連小朋友的心都忍心傷害」，並痛批「怎麼會有這種情商低的老師啊」，於是想問問網友們，是否有什麼辦法。

此文一出，引起不少網友痛批，「有你這種婆婆才真的讓人頭痛」、「你也不要鬧了，去旁邊坐好」、「什麼時間做什麼事，上課就上課，告白就算了，還不坐好，老師遠端上課已經夠難控制班級了，還要被鬧場，叫孩子坐好不要鬧不是剛好而已嗎？」、「我能想像你兒子國中、高中被同校女生拒絕時，你會衝到學校找那女生理論了」、「情商低的是家長」、「真不敢想像你兒子以後被打槍，你們母子會不會抱頭痛哭…」、「真是夠了，老師應付熊孩子也就算了，還要應付慣家長」、「這家長很有事，上課為啥要告白，就算告白請等解封面對面比較有誠意或是下課後」、「巨嬰的養成之路…」、「要學會被拒絕的勇氣」、「如果我是同學的家長，我一定會覺得為什麼要擾亂秩序，打擾我的小孩學習」。

不過，也有網友幫忙緩頰，「老師可能比較害羞，一時之間無法反應，而且園長可能在監看，所以老師說什麼都為難」、「喜歡老師是好事，但是直播教學這樣真母湯！」。