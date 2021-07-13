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訂便當竟收到冰品！外送員送錯餐點 一句話讓眾人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
外送人員多，顧客最怕遇到素質差的外送員。圖片來源／ingimage
外送人員多，顧客最怕遇到素質差的外送員。圖片來源／ingimage

疫情期間，越來越多人都會叫外送，不過外送員數量多難免素質會參差不齊，一名網友在臉書表示女友昨（12）日外訂餐點，沒想到外送員竟然送錯餐點，反映後對方竟然還要她「就吃冰吧」，誇張行徑讓原PO直呼太扯，但反而笑翻一票人。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出女友和外送員的對話截圖，只見這名外送員一開始先致歉表示餐點送反了，他將別人點的冰品送給原PO女友，但女友點的是健康餐盒，外送員不僅不認錯，還要她「妳今天吃冰吧」，讓女友超傻眼。

女友要求將餐點換回來，沒想到外送員竟然表示自己不知道路了，還說「他的冰品很補，還有飲料」、「冰品比較貴」，試圖要原PO女友接受。女友表示自己月事來不能吃冰，而且飯也還沒有吃，但對方竟要她乾脆去客訴，還說身上只剩18元可以先退給她，讓女友氣得說「第一餐就因為你送錯要我們認賠？」

原PO事後表示有聯絡客服退款，但對於這名外送員的態度和回覆感到很無言，「原本應該是熱騰騰的午餐卻變成冷冰冰的補冰」，還直呼這是他遇過最扯、最奇葩的外送員。

貼文一出笑翻一票網友，「我想搬凳子等看看，另一個苦主會不會也來抱怨，他很補的冰變成健康餐盒？」、「『妳今天吃冰吧』這句話後勁很強」、「這哪裡來的天兵啦？」、「我覺得想吃冰的那個會更火大，怎麼變成健康餐盒了」、「『妳今天吃冰吧』這句莫名戳中笑點」、「到底是什麼冰很補？」、「真的什麼怪人都有欸」、「外送員要給的應該不是良民證，是智力測驗結果吧」。

原PO的女友訂外送，沒想到對方竟然送錯餐，還要她將就吃掉，奇葩對話曝光讓網友笑翻天。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
原PO的女友訂外送，沒想到對方竟然送錯餐，還要她將就吃掉，奇葩對話曝光讓網友笑翻天。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

外送員

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