快訊

公益淪為亂象？中國「網路互助平台」倒閉

曾表態想打國產卻先預約AZ疫苗 焦糖哥哥臉書遭出征

電影院人潮排隊被嗆「心臟很大顆」 網傻眼：這不是政策嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
今（13）日是微解封第一天，有網友直擊嘉義秀泰影城發現「人潮明顯出籠」。報系資料照／記者季相儒攝影
今（13）日是微解封第一天，有網友直擊嘉義秀泰影城發現「人潮明顯出籠」。報系資料照／記者季相儒攝影

今（13）日是微解封首日，部分電影院、健身房等都依照規定開業了！一名嘉義網友直擊嘉義秀泰影城，明顯感受到「人潮出籠」，許多人看到照片不禁無奈搖頭，大嘆 「再來是微解封後的微確診？」，但也有另一派網友表示「本來解封就是會有人潮」，引起許多網友熱議。

有網友在臉書社團「綠豆嘉義人」PO文，「微解封首日，嘉義秀泰人潮...」，從原PO拍攝的照片區域可見，至少就有11人在現場排隊等候，歷經2個月堅守在家「做防疫」，許多民眾搶在微解封第一天外出透氣。

照片曝光後，有網友表示「其實昨天好市多，人就非常多了～」、「原來大家的心臟都這麼大顆」、「再來是微解封後的微確診？」、「微解『瘋』？」、「微解封本身就很白癡，硬套一個『微』也不會比較安全」、「台灣人就是排起來，沒在跟『微』的啦」。

但也不少人反過來砲轟，「封的時候，很多人急著什麼時候能解；微解的時候，很多人跳腳著為什麼微解，希望這些人沒有重疊到」、「本來解封就是會有人潮，這不是多說欸！擔心就不要出門，不用嘴砲」、「就開放了有什麼好酸的？」、「沒辦法政府規定的政策，人民只是遵守而已，既然都微解封了，為何要罵他們呢？這不是政府的政策嗎？」

嘉義 微解封 電影 三級警戒

延伸閱讀

解封不同調！北市准看電影、新北罰1.5萬？秒懂雙北不踩雷

微解封餐廳仍禁止內用 網友質疑：上班族吃飯也一堆人

看大陸有大型活動照樣辦 網友呼籲：台灣千萬別解封

疫情期間「延後報到」 上班第一天要他走人 網怒：微錄取嗎

相關新聞

電影院人潮排隊被嗆「心臟很大顆」 網傻眼：這不是政策嗎？

今（13）日是微解封首日，部分電影院、健身房等都依照規定開業了！一名嘉義網友直擊嘉義秀泰影城，明顯感受到「人潮出籠」，許多人看到照片不禁無奈搖頭，大嘆 「再來是微解封後的微確診？」，但也有另一派網友表示「本來解封就是會有人潮」，引起許多網友熱議。

家裡沒冷氣...他裸睡仍熱到受不了 網曝「降溫神招」：超涼

炎炎夏日到來，許多民眾都會開冷氣降溫消暑，但若是家中沒有冷氣可吹，那該怎麼辦呢？日前就有一名男網友PO文表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」掀起網友熱議。

撿到大便宜？男在一頁式廣告下單買iPhone 到貨一拆臉都綠了

網路購物既方便又快速，但詐騙手法層出不窮，民眾特別需要注意以防受騙，日前就有一名網友分享室友受騙的故事，因室友誤信一頁式廣告，以為店家正在「清倉促銷」，便花了4358元訂購「iPhone新機」，想不到收到的商品卻令他哭笑不得。

扛六顆西瓜回家被老公怨「買錯了」 人妻超問號 網友狂吐槽

酷熱的夏天適合吃西瓜消暑，一名人妻表示老公交代她去買西瓜，買了6顆扛回家卻被唸買錯了，讓她相當傻眼，引發網路眾多討論

外送平台優惠藏「陷阱」 客實測認證：反而花費更多

近年外送平台崛起，三級警戒後使用者更多。一位網友分享自己在防疫生活中使用外送平台的心得，發現除了餐點價格較高外，還暗藏「一個問題」，反而會讓人花費更多，覺得有點可怕。

大義滅親！名律師檢舉父不戴口罩要警開單 網笑：離斷絕關係不遠了

全國三級警戒今起微解封，但仍規定需戴好口罩、保持安全社交距離。時常在臉書發表文章針砭時事的律師師李怡貞，昨晚在臉書上檢舉住在鄉下的父親外出不戴口罩，要警察對父親開罰，兩人還在臉書互槓，李怡貞大義滅親的舉動，笑翻網友，直言「離斷絕父女關係的日子，應該不遠了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。