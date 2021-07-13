電影院人潮排隊被嗆「心臟很大顆」 網傻眼：這不是政策嗎？

今（13）日是微解封首日，部分電影院、健身房等都依照規定開業了！一名嘉義網友直擊嘉義秀泰影城，明顯感受到「人潮出籠」，許多人看到照片不禁無奈搖頭，大嘆 「再來是微解封後的微確診？」，但也有另一派網友表示「本來解封就是會有人潮」，引起許多網友熱議。

有網友在臉書社團「綠豆嘉義人」PO文，「微解封首日，嘉義秀泰人潮...」，從原PO拍攝的照片區域可見，至少就有11人在現場排隊等候，歷經2個月堅守在家「做防疫」，許多民眾搶在微解封第一天外出透氣。

照片曝光後，有網友表示「其實昨天好市多，人就非常多了～」、「原來大家的心臟都這麼大顆」、「再來是微解封後的微確診？」、「微解『瘋』？」、「微解封本身就很白癡，硬套一個『微』也不會比較安全」、「台灣人就是排起來，沒在跟『微』的啦」。

但也不少人反過來砲轟，「封的時候，很多人急著什麼時候能解；微解的時候，很多人跳腳著為什麼微解，希望這些人沒有重疊到」、「本來解封就是會有人潮，這不是多說欸！擔心就不要出門，不用嘴砲」、「就開放了有什麼好酸的？」、「沒辦法政府規定的政策，人民只是遵守而已，既然都微解封了，為何要罵他們呢？這不是政府的政策嗎？」