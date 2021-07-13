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家裡沒冷氣...他裸睡仍熱到受不了 網曝「降溫神招」：超涼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」示意圖／ingimage
一名男網友表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」示意圖／ingimage

炎炎夏日到來，許多民眾都會開冷氣降溫消暑，但若是家中沒有冷氣可吹，那該怎麼辦呢？日前就有一名男網友PO文表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」掀起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己住在台南鄉下，晚上房間沒有冷氣吹，所以床舖上就用竹蓆，「剛開始睡的時候很舒服，但是睡到一半竹蓆把體溫全部吸進去，變成竹蓆是燙的」，之後改舖冰涼的冰床墊，起初也是爽爽入睡，但後來也還是一樣，「睡到一半冰床墊變燙了，我還全裸睡欸，睡個覺真的好難喔，請問有什麼好方法可以提供給我做參考呢？」

貼文一出，網友紛紛留言「裝個冷氣，只開晚上，兩個月花不了你很多錢」、「現在天氣只會越來越熱，冷氣是該裝」、「這種天氣不開冷氣根本睡不著」、「所以你家是什麼原因不裝冷氣？裝變頻冷氣吧！這樣會中暑」、「不要裸體睡，穿件背心，比較不會因為流汗肉黏在竹蓆上，直接睡地板比較涼」。

此外，也有網友分享降溫方法，「全身沖冷水完，身體擦乾再抹超涼痱子粉」、「我以前熱到受不了我會每一個角落灑薄荷油！會瞬間降溫」、「一罐裝冰水的噴霧瓶，睡覺熱就噴一下身體，搭配電風扇，以前房間沒冷氣我都這樣睡」、「以前剛出社會租很便宜的頂樓也沒冷氣，室內房間是熱到走進去就流汗那種，只好拿一條大毛巾水打濕擰不要太乾蓋在身上吹電扇，可以試試還蠻涼的」。

一名男網友表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」 圖／翻攝自爆怨2公社
一名男網友表示，房間沒有冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆或冰床墊仍是熱到受不了，因此好奇發問「有什麼降溫的好方法？」 圖／翻攝自爆怨2公社

爆怨公社 全裸 中暑

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