撿到大便宜？男在一頁式廣告下單買iPhone 到貨一拆臉都綠了

全國三級警戒今起微解封，但仍規定需戴好口罩、保持安全社交距離。時常在臉書發表文章針砭時事的律師師李怡貞，昨晚在臉書上檢舉住在鄉下的父親外出不戴口罩，要警察對父親開罰，兩人還在臉書互槓，李怡貞大義滅親的舉動，笑翻網友，直言「離斷絕父女關係的日子，應該不遠了」。

2021-07-13 09:34