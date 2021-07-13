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撿到大便宜？男在一頁式廣告下單買iPhone 到貨一拆臉都綠了
網路購物既方便又快速，但詐騙手法層出不窮，民眾特別需要注意以防受騙，日前就有一名網友分享室友受騙的故事，因室友誤信一頁式廣告，以為店家正在「清倉促銷」，便花了4358元訂購「iPhone新機」，想不到收到的商品卻令他哭笑不得。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，某一頁式廣告宣傳店家舉辦清倉活動，打出5.8吋、64G的iPhone X原裝正品新機只需4358元，原PO室友被超低價格吸引，索性下單訂購。事後，原PO室友真的如願收到「商品」，但卻是一個被折爛的蘋果白色紙袋，包裝內裝著邊角都嚴重擠壓、褪色的iPhone機盒，最後打開包裝不只見不著iPhone手機，映入眼簾的更是「8顆巧克力」塞滿盒中，相當於每顆巧克力要價544元。
雖然室友可憐受騙，但原PO卻忍不住幸災樂禍，笑虧「詐騙集團...一堆巧克力是怎樣啦」，文章一出，立刻引起網友們熱議，大家紛紛留言表示，「鑲金的巧克力～」、「人性啊！說真的，不是我要酸你，詐騙集團不騙你這種人要騙誰」、「這種一頁式網頁8、9成都是詐騙」、「為什麼你會覺得4358元可以買到全新的iPhone？這種一頁式網站還敢買...我也是醉了，看價錢就知道是詐騙，蘋果的新產品是不可能打折的」。
有網友就建議，「試試看拿去物流退費，不要被話術拖延超過7天，最好是立刻去處理 ，還有機會」、「如果真的購買通常這都是境外包裹，物流商可以協助退款」、「貨到付款的話，趕快打給物流退貨止付」。
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