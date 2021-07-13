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大義滅親！名律師檢舉父不戴口罩要警開單 網笑：離斷絕關係不遠了

聯合新聞網 / 綜合報導
律師李怡貞在臉書發文，檢舉住在鄉下的老爸外出不戴口罩，兩人在臉書留言互槓，笑翻網友。 圖擷自女人大律師臉書專頁
律師李怡貞在臉書發文，檢舉住在鄉下的老爸外出不戴口罩，兩人在臉書留言互槓，笑翻網友。 圖擷自女人大律師臉書專頁

全國三級警戒今起微解封，但仍規定需戴好口罩、保持安全社交距離。時常在臉書發表文章針砭時事的律師師李怡貞，昨晚在臉書上檢舉住在鄉下的父親外出不戴口罩，要警察對父親開罰，兩人還在臉書互槓，李怡貞大義滅親的舉動，笑翻網友，直言「離斷絕父女關係的日子，應該不遠了」。

律師李怡貞昨晚在臉書發文寫道，「警察叔叔，我爸在鄉下外出不戴口罩，還跟朋友聊天，如果有缺開罰單業績，請私訊會再告知我爸詳細座標」，還強調「講不聽給他連續開罰沒關係」，氣得李爸爸留言「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話」，李怡貞又立馬回嗆「要不要戴口罩了？還要不要跟朋友聊天？」

父女倆在臉書互槓，還衍生案外案，因李父帳號未設頭像，有網友誤會是假帳話留言嗆聲「你這假帳號吃飽太撑膩」，李怡貞趕緊出面澄清「他…真的是…我爸」、「老人家不太會用臉書」，網友糗到留言「好想死」，笑翻眾人。

貼文引來逾5000網友按讚，紛紛留言「大義滅親，好樣的」、「防疫就是要大義滅親，六親不認，檢舉不戴罩 你我有責」、「大律師是撿到槍了嗎」、「阿北應該會跟妳家附近的警察朋友聊起來啦」、「真的是上輩子的情人」、「我想，離斷絕父女關係的日子，應該不遠了」。

口罩 律師 三級警戒

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