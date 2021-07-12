微解封餐廳仍禁止內用 網友質疑：上班族吃飯也一堆人

中央疫情指揮中心日前宣布，7月13日之後微解封，餐飲業可以有條件開放內用，不過各縣市政府除澎湖之外，目前都不跟進，維持內用禁止的防疫措施。近日一名網友就提出疑問，表示就算餐廳只開放外帶，但還是一堆上班族在辦公室群聚用餐，文章一出引起網友熱議。

原PO以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題，在PTT發文表示現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，而自己因為疫情因素，開始兼差外送，常常看到好幾名上班族坐在一起吃飯聊天。「難不成他們座位都有隔間或隔板嗎？這樣有比較安全？真心不懂兩者的標準在哪」。

許多網友紛紛留言給出答案，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「會接觸不特定人士」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」、「可能認為外面吃飯的人多危險因子高吧」。也有網友同意原PO，認為「怕死的就不會內用，想內用的就去，怕的人就會躲開」。

指揮中心宣布7月13日起有限度微解封，包含國家公園、遊樂園區、電影院等20多個場所也有條件的鬆綁了。但除澎湖之外，大多數縣市仍維持餐廳禁止內用的防疫原則，且三級警戒仍持續進行，室內5人及室外10人以上聚會一律禁止。