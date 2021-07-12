快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封餐廳仍禁止內用 網友質疑：上班族吃飯也一堆人

聯合新聞網 / 綜合報導
三級防疫警戒持續，中央公布微解封餐廳內用指引，但各地方政府持續禁止內用。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒持續，中央公布微解封餐廳內用指引，但各地方政府持續禁止內用。記者許正宏／攝影

中央疫情指揮中心日前宣布，7月13日之後微解封餐飲業可以有條件開放內用，不過各縣市政府除澎湖之外，目前都不跟進，維持內用禁止的防疫措施。近日一名網友就提出疑問，表示就算餐廳只開放外帶，但還是一堆上班族在辦公室群聚用餐，文章一出引起網友熱議。

原PO以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題，在PTT發文表示現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，而自己因為疫情因素，開始兼差外送，常常看到好幾名上班族坐在一起吃飯聊天。「難不成他們座位都有隔間或隔板嗎？這樣有比較安全？真心不懂兩者的標準在哪」。

許多網友紛紛留言給出答案，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「會接觸不特定人士」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」、「可能認為外面吃飯的人多危險因子高吧」。也有網友同意原PO，認為「怕死的就不會內用，想內用的就去，怕的人就會躲開」。

指揮中心宣布7月13日起有限度微解封，包含國家公園、遊樂園區、電影院等20多個場所也有條件的鬆綁了。但除澎湖之外，大多數縣市仍維持餐廳禁止內用的防疫原則，且三級警戒仍持續進行，室內5人及室外10人以上聚會一律禁止。

上班族 微解封 餐飲業 PTT

延伸閱讀

解封不同調！北市准看電影、新北罰1.5萬？秒懂雙北不踩雷

菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

台積電、鴻海永齡採購BNT疫苗何時抵台？誰優先施打？ 盤點六大問題

外送員喝免錢飲料卻因「不能指定」怒被當乞丐 網傻眼：流氓？

相關新聞

微解封餐廳仍禁止內用 網友質疑：上班族吃飯也一堆人

中央疫情指揮中心日前宣布，7月13日之後微解封，餐飲業可以有條件開放內用，不過各縣市政府除澎湖之外，目前都不跟進，維持內用禁止的防疫措施。近日一名網友就提出疑問，表示就算餐廳只開放外帶，但還是一堆上班族在辦公室群聚用餐，文章一出引起網友熱議。

外送員喝免錢飲料卻因「不能指定」怒被當乞丐 網傻眼：流氓？

第三級防疫警戒延長，不少店家自行發起善心活動，有飲料店發起「外送員可免費兌換飲料一杯」活動，卻被外送司機質疑「不能全品項領取很失望」，更聲稱「外送員不是乞丐」。對此，其他網友傻眼表示「不是乞丐沒錯，乞丐至少還不會挑贈品，別把自己說的那麼卑微，你們是流氓無誤啊」。

菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

新冠肺炎肆虐全台，指揮中心宣布延長第三級防疫警戒，地方政府也持續禁止內用，導致餐飲業大受打擊。不過近日有一名「菩薩阿姨」搭車至信義區店家，瀟灑地拿出一疊千元鈔票給店家，堅持要贊助待用餐，讓店家感動直呼「我們的寶島是有多溫暖啊」。

他見地下室滲「反光黑水」網笑發大財 過來人曝棘手真相

台灣由於環境潮濕，加上建築物本身結構、施工等外力因素，地下室滲水對民眾而言可說是見怪不怪。...

本期電費破萬！內行一看驚呆：放了「5台吃電怪獸」

正值酷夏，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此便有一名網友分享，自己剛剛收到最新一期的帳單，沒想到竟然需要繳納破萬元的費用，讓他嚇壞詢問「是不是只有我家電費這樣？」

餐廳門口兩大箱便當免費提供外送員 網友大讚：用新台幣支持

越來越多人依賴外送來解決三餐，防疫期間外送員更是忙得不可開交，許多人都稱讚這些人是防疫第一線尖兵，也應獲得大家的支持與感謝。一名高雄的外送員在臉書貼文表示昨（8）日經過一間餐廳，看到店門口擺放便當提供外送員免費自取，讓他看了很感動，網友們也稱讚店家很佛心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。