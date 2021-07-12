外送員喝免錢飲料卻因「不能指定」怒被當乞丐 網傻眼：流氓？

第三級防疫警戒延長，不少店家自行發起善心活動，有飲料店發起「外送員可免費兌換飲料一杯」活動，卻被外送司機質疑「不能全品項領取很失望」，更聲稱「外送員不是乞丐」。對此，其他網友傻眼表示「不是乞丐沒錯，乞丐至少還不會挑贈品，別把自己說的那麼卑微，你們是流氓無誤啊」。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版貼出一張照片，可見某間飲料店近日推出「頭家請客，外送員每日來店可免費兌換隨機飲品一杯」活動，然而卻有外送員不滿，質疑被當乞丐。

從截圖可見，外送員私訊店家表示「今晚有前往領取飲料，但卻不能全品項領取，很失望，希望可以讓司機選擇領取的飲品，畢竟我們也是很辛苦的在幫你們外送，希望可以體諒我們給我們尊重，我們不是乞丐讓你們幫外送員決定要喝的飲料」。

而店家則有禮貌的回應「外送司機辛苦了，本店絕對沒有把你們當成乞丐，沒有辦法讓你們指定飲品是因為都有排好每日要兌換的飲品，如果有給你們不愉快或不舒服的地方跟你們說聲抱歉」。

店家秀出私訊內容，澄清沒有把外送員當乞丐。圖／取自 臉書

對此，其他網友傻眼表示「付款點餐就能指定了，眼瞎是嗎都寫著隨機了」、「你不是乞丐，你是乞丐中的霸主」、「有比醫護偉大？請你喝還嫌東嫌西」、「請你喝就該謝謝店家了你還要挑三撿四？」、「都已經免費了還要挑還要嫌棄人家的服務，笑死根本傲嬌乞丐」、「職業你自己選的有什麼好喊辛苦的」。

不過也有外送員對於店家的貼心非常珍惜，有網友留言「上次我去瓦城取餐，他們遞給我一小罐小飲料，我還嚇到一直問，這個是客人的嗎？結果他說不是，那是給你的。我整個感動到，就差沒流淚了」。