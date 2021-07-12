快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

聯合新聞網 / 綜合報導
有善心女士特意搭車前往信義區贊助待用餐。圖／取自臉書
有善心女士特意搭車前往信義區贊助待用餐。圖／取自臉書

新冠肺炎肆虐全台，指揮中心宣布延長第三級防疫警戒，地方政府也持續禁止內用，導致餐飲業大受打擊。不過近日有一名「菩薩阿姨」搭車至信義區店家，瀟灑地拿出一疊千元鈔票給店家，堅持要贊助待用餐，讓店家感動直呼「我們的寶島是有多溫暖啊」。

受到三級警戒影響，各行各業持續慘淡，信義區有汽車美容店老闆在社團發起「待用餐」活動，每月與員工自掏腰包花費10萬元提供免費物資，有多間餐飲店響應參與。

一間信義區餐飲店家在臉書社團「信義區兩三事」分享，10日中午一名善心女士搭乘計程車到店，詢問「是否有在做善事」，確認後隨即拿出一疊千元鈔票，表示要贊助待用餐，店家謙虛表示「我們沒有接受贊助，只是做我們覺得應該做的事」，女子則回應「我知道！你們就盡量做！多做一點！」

該網友表示，他帶著女子到附近響應待用餐的店家，想不到店家都休假，女子對他表示，她是看到新聞才知道信義區近日有待用餐活動，她特地從中山北路搭車過來，就是想盡一份心力，還哽咽的說「想到那些無法溫飽的人就難過」。

該網友說，最後「菩薩阿姨」硬是將鈔票塞進他的手裡，雖然有詢問她名字、電話，但她瀟灑的說「我沒有要留這個」，便搭上車離開。該網友感動表示，「我們的寶島是有多溫暖啊！謝謝這片土地上有愛默默行善的各位」。

新冠肺炎 餐飲業 三級警戒

延伸閱讀

他見地下室滲「反光黑水」網笑發大財 過來人曝棘手真相

他求職錄取當天被要求「填1張文件」 網見狂勸退：對你沒好處

信義區百貨連環爆！信義微風傳櫃姐確診 今緊急休館

解封不同調！北市准看電影、新北罰1.5萬？秒懂雙北不踩雷

相關新聞

外送員喝免錢飲料卻因「不能指定」怒被當乞丐 網傻眼：流氓？

第三級防疫警戒延長，不少店家自行發起善心活動，有飲料店發起「外送員可免費兌換飲料一杯」活動，卻被外送司機質疑「不能全品項領取很失望」，更聲稱「外送員不是乞丐」。對此，其他網友傻眼表示「不是乞丐沒錯，乞丐至少還不會挑贈品，別把自己說的那麼卑微，你們是流氓無誤啊」。

菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

新冠肺炎肆虐全台，指揮中心宣布延長第三級防疫警戒，地方政府也持續禁止內用，導致餐飲業大受打擊。不過近日有一名「菩薩阿姨」搭車至信義區店家，瀟灑地拿出一疊千元鈔票給店家，堅持要贊助待用餐，讓店家感動直呼「我們的寶島是有多溫暖啊」。

他見地下室滲「反光黑水」網笑發大財 過來人曝棘手真相

台灣由於環境潮濕，加上建築物本身結構、施工等外力因素，地下室滲水對民眾而言可說是見怪不怪。...

本期電費破萬！內行一看驚呆：放了「5台吃電怪獸」

正值酷夏，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此便有一名網友分享，自己剛剛收到最新一期的帳單，沒想到竟然需要繳納破萬元的費用，讓他嚇壞詢問「是不是只有我家電費這樣？」

餐廳門口兩大箱便當免費提供外送員 網友大讚：用新台幣支持

越來越多人依賴外送來解決三餐，防疫期間外送員更是忙得不可開交，許多人都稱讚這些人是防疫第一線尖兵，也應獲得大家的支持與感謝。一名高雄的外送員在臉書貼文表示昨（8）日經過一間餐廳，看到店門口擺放便當提供外送員免費自取，讓他看了很感動，網友們也稱讚店家很佛心。

打蛋驚見「粉色果凍」！她急PO照求助 網一看嚇壞：會有陰影

雞蛋是各國料理中常見的食材，烹調方式也相當多元，市面上所購買到的雞蛋，多為牧場專門飼養的蛋雞所生，由於未經公雞受精，基本上並不會孵出小雞。然而近日一名網友分享，自己打蛋後竟驚見一塊小雞胚胎，讓她連忙上網求助，直呼自己「真是嚇死了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。