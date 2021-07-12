菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

新冠肺炎肆虐全台，指揮中心宣布延長第三級防疫警戒，地方政府也持續禁止內用，導致餐飲業大受打擊。不過近日有一名「菩薩阿姨」搭車至信義區店家，瀟灑地拿出一疊千元鈔票給店家，堅持要贊助待用餐，讓店家感動直呼「我們的寶島是有多溫暖啊」。

受到三級警戒影響，各行各業持續慘淡，信義區有汽車美容店老闆在社團發起「待用餐」活動，每月與員工自掏腰包花費10萬元提供免費物資，有多間餐飲店響應參與。

一間信義區餐飲店家在臉書社團「信義區兩三事」分享，10日中午一名善心女士搭乘計程車到店，詢問「是否有在做善事」，確認後隨即拿出一疊千元鈔票，表示要贊助待用餐，店家謙虛表示「我們沒有接受贊助，只是做我們覺得應該做的事」，女子則回應「我知道！你們就盡量做！多做一點！」

該網友表示，他帶著女子到附近響應待用餐的店家，想不到店家都休假，女子對他表示，她是看到新聞才知道信義區近日有待用餐活動，她特地從中山北路搭車過來，就是想盡一份心力，還哽咽的說「想到那些無法溫飽的人就難過」。

該網友說，最後「菩薩阿姨」硬是將鈔票塞進他的手裡，雖然有詢問她名字、電話，但她瀟灑的說「我沒有要留這個」，便搭上車離開。該網友感動表示，「我們的寶島是有多溫暖啊！謝謝這片土地上有愛默默行善的各位」。