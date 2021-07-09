餐廳門口兩大箱便當免費提供外送員 網友大讚：用新台幣支持

越來越多人依賴外送來解決三餐，防疫期間外送員更是忙得不可開交，許多人都稱讚這些人是防疫第一線尖兵，也應獲得大家的支持與感謝。就有一名高雄的外送員在臉書貼文表示，昨（8）日經過一間餐廳，看到店門口擺放便當提供外送員免費自取，讓他看了很感動，網友們也稱讚店家很佛心。

原PO在「外送員的奇聞怪事」寫道昨天下午經過一間餐廳，看到門口放著兩個大保麗龍箱，上面還寫著「免費餐盒歡迎自取，給辛苦的外送員，謝謝你為台灣遮風擋雨」，讓他看了很感動，卻又忍不住好奇哪有這麼好的事，於是便打開蓋子查看，裡頭裝的便當讓原PO看了很驚喜。

他說箱子裡裝著滑蛋飯、打拋豬、咖哩飯、丼飯，還有他們本來在賣的健康餐和海南雞飯，不免稱讚店家非常有心。原PO說自己去的比較早，因此裡面種類還蠻多的，店家也貼心的表示如果不趕時間可以幫忙加熱，讓他相當窩心。原PO還貼出店家的地址，讓在高雄的外送員也可以去領取。

貼文讓網友們也大讚太有愛心，「佛心店家善心老闆，祝您生意永遠興隆」、「也太有愛了吧？好大方的佛心店家，南部人果然都比較熱情」、「這店一定要支持，給他讚」、「等開放用餐，用新台幣讓他忙」、「謝謝辛苦的外送員，謝謝這位善心老闆」、「也吃太好了吧！台北沒這麼好康」、「佛系店家，好心有好福報」。