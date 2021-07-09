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飲料店上班帶幼嬰遭評「不衛生」 當事人狠嗆讓網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友分享自己帶小孩上班，卻遭客人批評。示意圖/Ingimage
近日有網友分享自己帶小孩上班，卻遭客人批評。示意圖/Ingimage

不少全職媽媽除了上班之外，也要照顧小孩。近日就有一名女網友在臉書上PO文抱怨，自己在飲料店上班，但因家裡沒人能幫忙照顧小孩，自己分身乏術，只能帶孩子一起上班，沒想到竟有顧客因此在店家Google評論區留下一星負評，認為有小孩在工作場所會造成環境的「不衛生」。留言一出，女網友隨即發話回嗆，讓其他網友拍手叫好。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出Google評論店家的截圖畫面，從中可見有消費者留言「店家有帶才幾個月的嬰兒在店裡！孩子不會在家帶喔？怕店家的手有包小孩尿布的人不要去消費，不衛生！誰知道給你裝飲料的手，前一秒是否徒手幫小孩把屎把尿！」並留下一星負評。

帶小孩上班遭留負評，當事人狠嗆一句回應。圖擷自爆怨2公社
帶小孩上班遭留負評，當事人狠嗆一句回應。圖擷自爆怨2公社
此篇負評激怒原PO，讓她在底下留言回嗆：「祝福您一輩子單身，別生小孩耽誤另一半喔」，並發文不滿表示，「我上班帶小孩惹到誰了？我媽過世了沒人顧小孩也要跟你報備？」所幸事後老闆知道她留言回嗆後並沒有加以責備，而原本的負評也因為被檢舉為假帳號而刪除。

貼文一出不少網友看完紛紛支持原PO，「就祝福他老了有人換尿布囉」、「顧小孩的媽媽最乾淨了，一天會洗手很多次」、「通常看人家工作還帶著小孩不是都會說辛苦嘍，怎麼有人嘴那麼壞啊！」、「如果有人幫忙帶孩子誰會把孩子帶在身邊？」。不過也有網友認為「摸過尿布的手再去舀飲料，這樣就真的會很母湯」、「這種留言其實店家也不用去回，明白事理的看到也只會略過這種無意義的言論」。

全職媽媽 臉書

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