免洗餐盒該不該回收？網友意見兩極 環保署官網這樣說

現在的人越來越重視環保，垃圾都會盡量做好分類，一名男網友在臉書發文表示自己和老婆生活習慣不同，結婚後被要求免洗餐具清潔後才能回收，讓他非常不習慣，貼文一出也引來眾人熱烈討論，支持與不支持的人唇槍舌劍，而環保署官網也做出解釋。

原PO在「爆廢公社二館」寫道自己是南部人，老婆是台北人，沒結婚之前自己用完免洗餐具就直接丟棄，但結婚後老婆會要求使用完免洗餐具就要用洗碗精清潔乾淨，並且晾乾後再回收，讓他不禁抱怨「有沒有人像我家這樣？」

貼文一出引來網友兩極看法，有人認為屬於一般垃圾，「免洗餐盒泡藥水分解蠟層出來後就已經沒有紙漿可言了，紙廠不太收了，而且成本又比較高，已經可以當垃圾丟了」、「紙便當盒是屬於一般垃圾喔，我們這邊回收垃圾車是不收的」、「這種餐盒正確來說是要丟一般垃圾」、「有油膜的這種回收不收，直接丟垃圾即可」、「這直接丟掉，丟垃圾桶、丟垃圾袋，這回收只是造成別人的困擾，增加別人的麻煩」。

但也有網友認為這還是需要回收，「我會洗完晾乾後回收，看到垃圾場沒洗還有食物殘渣，就覺得幫忙清理的人很辛苦」、「會加洗碗精洗乾淨晾乾再丟，我新北，只是不想垃圾桶有異味」、「我家都會分類，任何有湯水的東西都會沖水再丟」、「我會用洗碗精洗，餐盒會回收啊，外面不是有回收標誌」、「餐盒有回收啊，會不收是因為沒有洗乾淨」、「我很難想像現在還有人沒有資源回收的觀念」。

原PO事後也補充表示，之前用完免洗餐具會直接打包拿去丟，現在都會清潔後再集中處理，他說如果這樣能讓回收的人更容易處理，那就應該多推行，只不過他看了留言發現8成的人沒有這個習慣，讓他好奇想問「是不是首都圈外的其他縣市，只有不多的民眾有這樣子做啊？」

根據環保署官網表示，廢紙餐盒（杯、盤、碗）在回收分類時應將其歸類為「廢紙容器類」，不能和廢紙混在一起回收，因為廢紙餐具（杯）為了防水及油漬，業者會於表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理，於回收後送到專業的廢紙容器處理廠，而回收之塑膠膜可再利用；倘民眾於前端未確實做好回收分類，將應回收廢紙容器混著廢紙回收，送到一般紙廠處理，分離後的塑膠膜會被認定為垃圾，送到焚化爐或鍋爐回收熱能，增加紙廠廢棄物處理成本。所以做好前端分類回收實屬重要工作。