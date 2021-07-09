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微解封開放餐廳內用 網友憂心：內用必脫口罩 不危險嗎？
指揮中心公佈7月13日後，包含電影院、餐廳、健身房等20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，而有些場所像是KTV則仍持續停業中。公告一出，引起網友發文質疑，「微開放應該是指那些不用脫口罩的場所」，而餐廳等場所應該暫不解封才對。
近日PTT有網友發文，認為圖書館僅開放借閱窗口、國家公園的室外部分開放，室內不開放，但餐飲區可以梅花座，「真的不懂，怎麼樣脫口罩都比戴口罩危險吧？反而要微開放應該是指那些不用脫口罩的場所，只要有吃喝那風險一定大的阿」，詢問其他網友這些規定到底是從什麼出發點考量。
網友看到紛紛留言，「再不開放選票要沒了」、「不開放，餐廳要倒光了」、「雙北以外開放沒意見」、「財團壓力頂不住了」、「當然是經濟考量」，也有網友認為疫情並沒有真正結束，大家還是應該居家，「不應該拿餐廳會倒閉來情緒勒索，還是科學一點來判斷比較好，配套是政府該去想的事情，內用口罩一定會拿掉，飛沫一定會噴濺，只能祈禱台灣不會因為這次的微解封決定而疫情再度爆發。」
目前三級警戒延長到7月26日，但7月13日以後會開放某些特定場所，放鬆一些限制，但指揮中心也特別說明是疫情之下「有條件的開放」，民眾出外仍應戴好口罩，落實實聯制，店家及戲院等場所，也該採取梅花座保持社交距離，希望微解封的過渡時期，不會再次造成下一波疫情擴散。
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