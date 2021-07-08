取貨被摔包裹！店員嗆「怕壞不要領」 網看1理由氣炸：太扯

居家防疫期間，許多人透過網購採買生活用品，其中不少用戶都選擇取貨時間較彈性的超商物流服務，但也經常傳出店員與顧客間的紛爭。近日一名網友就抱怨，自己至超商取貨時，店員竟直接大力摔包裹，提出不滿後，對方竟還辯稱「大家都這樣摔」，讓他相當傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，日前他到超商取貨，店員幫忙拿貨時，竟當著他的面摔包裹，他隨後和店員表示，自己的包裹裡有壓克力板，「如果斷裂我要找誰？」沒想到對方竟回應「你可以不要領」，並辯稱「大家都這麼摔」。

原PO指出，自己耐著性子、好聲好氣地說明，如果無故不領貨，帳號會被賣家留下負評，並清楚表明他在意的是對方身為店員的態度問題，然而，該店員仍認為自身舉動並無不妥，因為「只是做了大家都會做的事」。

無奈之下，原PO只好直接在櫃檯拆開包裹，確認內容物有無損壞的狀況；最後，他詢問店員能否客訴處理，對方竟仍一副輕鬆地說「可以啊」，讓他實在無言以對。

貼文曝光後，網友紛紛回應「真的要去客訴，太過份了」、「很明顯態度問題，店員這麼嗆，到底誰可以接受」、「在領貨人面前摔太誇張了」、「店員的確有問題」、「跟大家都摔到底有什麼關係啦」等；但也有人表示「店員應該也不是故意要摔的，只是意外而已，幹嘛這樣對待？」、「但領貨的姊姊都說沒關係覺得重就摔」；不少人則建議「可以客訴喔，超商很注重店員態度的」、「直接投訴總公司就對了，他們才會聽」。