禁室內5人卻開放9人成團出遊 網友炸鍋指揮中心這樣說

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布三級警戒延長到7月26日，但部分場所及活動適度鬆綁，並且公布最新防疫指引，其中開放9人以下小型國旅，但卻讓網友質疑「可以9人出遊，但不能5人聚會？」貼文也引起眾人熱烈討論。

指揮中心表示，針對旅行社現在禁止組團，依照三級防疫措施，戶外禁止10人以上社交活動，但開放9人以下小型國旅，包含隨團人員，要備妥酒精口罩，交通工具與餐飲都是梅花座套餐，住宿二人一室或是單人房處理，每一站上車就要消毒與量測體溫，旅館內用餐開放，但是也要依照餐飲業指引。

有網友認為指揮中心在6月初曾公布三級警戒的規定，當中有一項是「停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」，但今天公布的國旅規範卻讓他覺得很矛盾，於是在PTT發文表示「剛看了微解封準則，可以9人以下的旅遊團出遊，也就是說有機會會有9人坐同一台車的狀況，但室內5人還是沒開放，怎麼越看越不懂啊，有卦嗎？」

政策讓鄉民們砲轟大酸，「4人打麻將都可以闖進民宅了」、「可以一起出去玩，但是住同一間民宿違規」、「9個坐同一台車、同一桌吃，然後5人家庭聚會卻不行」、「室內聚會5人違法，室內5人健身合法」、「病毒可能會根據政策自我調整感染對象」、「這個微解封標準根本亂七八糟，遲早出事」。

據《ETtoday新聞雲》報導，指揮中心對此作出解釋表示，9人成團後代表是組團出去，所有的活動都是共行，相關規定都要依照指引來做，並不會互相矛盾。