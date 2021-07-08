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路人通話不尋常！她「搶走手機」秒阻止 網讚：救了一個家庭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友意外聽見路人操作機器時的通話內容不尋常，立刻上前制止，即時攔截了一場詐騙事件。 示意圖／ingimage
一名網友意外聽見路人操作機器時的通話內容不尋常，立刻上前制止，即時攔截了一場詐騙事件。 示意圖／ingimage

詐騙事件層出不窮，也許經常就發生在你我身邊！近日一名網友分享，自己在路邊等人時，意外聽見一位婦女的通話內容，發現對方不斷要求該婦人操作機器並輸入個資，驚覺不對勁後，她上前接過電話質問對方，隨後直接掛斷，即時阻止婦人受騙上當。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，日前她在路邊等人，剛好聽見一位媽媽開著擴音與有中國腔的女生通話，女兒則在一旁一臉茫然；而兩人的通話中，對方不斷要求該名媽媽操作機器、輸入資料，媽媽手上還拿著兩張明細表。

原PO表示，發現狀況不對勁後，她馬上把手機搶過來，並稱自己為某派出所人士，希望對方表明身份，電話另一頭則自稱為銀行行員，並要求她提供警編，原PO最後回應「台灣的銀行這時候都已經下班了」，索性直接掛斷電話。

事後，這名媽媽說明，對方以「女兒在超商買東西時店員給錯單子簽成分期付款」為由，要求她們依照說明操作機器，不過因媽媽也半信半疑，並未提供對方詳細的私人資訊；原PO則和該媽媽說明，自己曾在超商工作，店員給客人的簽單從來不會包含個資連結，也不會連動到任何帳號，因此不需擔心。

原PO也補充，除了這次之外，她先前在超商也曾兩度阻止他人購買點數，並稱「我覺得這是我當下應該做的事」。貼文曝光後，許多網友紛紛留言「妳救了一個家庭」、「詐騙真的很猖獗，台灣需要更多像妳一樣熱心的人」、「還是很多人會被騙，還好遇到妳」、「多一份關心，少一人受害」、「感謝妳的正義」等。

不少人則嘆道「碰到客人買高金額點數關心還會被白眼」、「固執不聽的就是不會聽」、「以前是晚班超商店員，每到了某個時段，都會有人拿著手機傻傻的到ATM操作」；此外，有人也提醒「這樣冒用警察身份，雖屬善意，恐有觸法之嫌」、「如果當下媽媽不相信，可以請她打165或是找當地派出所員警處理」。

超商 詐騙 個資

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