他問「為何寧願單身也不願相親」 過來人曝經驗談：太功利

現代人工作忙碌，幾乎沒時間在日常生活中認識異性，因此只能藉由相親或交友軟體來認識另一半。然而，就有一名網友好奇發問，友人明明就不想單身，「但為什麼會排斥朋友介紹跟相親？」掀起熱烈討論。

該名網友在PTT發文提到，「一女性朋友即將步入30歲，最近常發IG文，表示家人們一直要介紹對象很煩，但偶爾又會發想要交男朋友的文」。

原PO疑惑問道，「明明就不想繼續單身，但又排斥相親和家人朋友介紹對象，這到底是什麼心態？」原PO進一步指出，在商場上被客戶打槍是很正常的事情，買東西看半天沒買到滿意的也是很正常的，那如果花這些時間都很合理，為什麼不多看看呢？

文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言「會讓人覺得是不是沒行情需要人介紹」、「相親就是赤祼祼的條件交換，太功利」、「顯示出自己沒身價，簡單的說就是面子問題」、「很簡單的道理，靠相親=掉價」、「打槍他們介紹的對象會被一直追問」、「家人的介紹常很莫名」。