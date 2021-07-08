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日本「單行道小而美」 台灣有嗎？網曝：有不少但有致命缺點

聯合新聞網 / 綜合報導
日本東京澀谷街道。圖／取自⟪PTT八卦板⟫
日本東京澀谷街道。圖／取自⟪PTT八卦板⟫

日本是許多台灣人喜愛去旅遊的國家，整齊、乾淨的市容和街道備受稱讚，有網友表示覺得日本小小的單行道相當漂亮，好奇詢問「台灣有日本這種小而美的單行道嗎？」

一名網友在⟪PTT八卦板⟫發文貼出一張東京澀谷的街道圖，提到日本這種單行道兩旁人行道，類似西門町商業區，「有種衝突的美感，人行道很大，馬路很小，兩旁滿滿的商業建築」，原PO認為如果在台灣的話，這種寬度的巷子，應該會是人行道縮得很窄，然後鋪兩線道的柏油路，一堆車塞在中間不會動，他好奇除了西門町外，「還有這種規劃得很舒服的商業區巷弄嗎？」

貼文引起鄉民熱烈討論，「台灣單行道不都小巷」、「沒有，招牌每個都在比突出的」、「路先鋪平再說」、「呆丸連人行道都沒有了還單行道」、「有機車就是小而醜」、「所以他們摩托車都停哪？」、「台灣天氣日曬雨淋，這種人行道是要逼死誰」、「日本的機車喔，當然是去停付費停車場」。

也有人表示台灣有不少這種街道不過都有致命缺點，「有啊只是都停滿機車」、「單行道兩側就是攤販和汽機車」、「變機車道啦」、「要是路邊沒停車+超大人行道就是了」、「要台灣人走路像是會要了他們的命一樣，到巷口7-11我都騎機車」。

台北迪化街，路旁都停了汽機車。圖／取自⟪PTT八卦板⟫
台北迪化街，路旁都停了汽機車。圖／取自⟪PTT八卦板⟫

台北永康街。圖／取自⟪PTT八卦板⟫
台北永康街。圖／取自⟪PTT八卦板⟫

人行道 日本 台灣人 西門町 建築 車道 東京

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