超商店員神手堆砌飲料陣擺出2字 網友歪樓：色盲測驗嗎？

在超商工作真的要十八般武藝樣樣精通，連店裡的節慶活動都要親自出馬布置！一名網友就看到在超商用飲料擺出「中元」二字，被網友驚呼店員太強大，但也有網友因為飲料顏色而看不清楚文字，虧「這是色盲測驗嗎？」

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」Po出7-11超商照，可見玻璃牆外有著一大堆「麥香」系列鋁箔包飲料堆疊而成的「飲料陣」，紅、綠、土色交織擺出「中元」二字，應是為中元普渡檔期活動而精心設計，相當壯觀，該名男子也要網友猜猜「什麼節日來著？」

不意外地，網友回應是「中元」二字，並誇獎超商店員「高手在民間」、「店員強者，有神快拜」、「有點狂」、「貨太多了吧」、「麥塊（指遊戲）祭」、「強迫症患者覺得舒服」。

但也有網友發現，由於「中」字為紅色、「元」為綠色，自己有色弱的情況下，看不清楚該字，引來不少人討論，該飲料陣被虧「用麥香做色盲測驗」、「我還以為測辨色力的圖」、「測試紅綠色盲新高度」、「要掛眼科矯正視力了」。