公司要求跑業務 她確診遭資遣還得自付「上萬隔離費」

許多民眾生活都因疫情備受影響，失業、停業、放無薪假都讓百姓苦不堪言。而若是確診，民眾除了須面臨工作巨變外，還需負擔額外支出。近日一名女網友便發文透露確診後不但被資遣，還多了上萬元的「篩檢隔離費用」，狀況可說是慘上加慘，貼文引起網友關注。

原PO在Dcard發文「確診後的開銷」，她在文中說明自己原本的工作是業務，疫情爆發時公司仍要求員工要親自拜訪客戶，「其他家業務都是電話聯絡，客戶時常問我來幹嘛很危險等等，老闆還說要把口罩拿下來，給客戶看一下臉？！」後來原PO不幸染疫，公司不僅不承認工作傷害，還擅自將她資遣，甚至要扣原PO之前隔離期間的薪水，讓她大感傻眼，「真的覺得公司很無良！」

原PO也列出隔離期間的費用，她當時自費篩檢、掛號費、隔離期滿的採檢費用、防疫計程車費，零零總總的費用加起來為2200元，再加上隔離期滿後須從檢疫所轉至防疫旅館，自主居家隔離七天費用為3萬1500元，共花了3萬3700元。原PO因為染疫不僅丟了工作，還需自付大筆開銷，讓她相當無奈。文末她也感嘆無法與家人團聚，「因為染疫，我無法和家人相處，外婆年紀大了就算現在PCR陰性，我也怕我還有傳染力，不敢去看她。」

原PO也列出隔離期間的費用，零零總總的項目加起來共花費3萬3700元，讓她相當吃不消。圖／取自 Dcard

貼文一出引起熱議，網友紛紛建議原PO應該要去跟勞工局申訴，「這公司也太爛了吧」、「絕對要去勞工局申訴，或是直接讓他紅，不但罔顧員工健康，直接資遣也太扯」、「請適時為自己的權益做爭取」、「天啊爛公司，幫高調」、「破爛公司」。

也有曾確診的網友指出原PO公司真的很不負責任，「前10天在旅館隔離，公司還有寄物資給我，人資天天關心我的狀況。後面7天的旅館費也是公司全額幫我們付，防疫計程車的費用也是拿單據給公司報銷，所有採檢費用跟來回車資也都統一跟公司報銷，唯一自付的只有線上問診的費用。你的前公司真的太誇張了，黑心到一個不行」。