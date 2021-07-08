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寺廟「得來速」參拜慰心靈 網友點頭+1：心意最重要

聯合新聞網 / 綜合報導
香火鼎盛的萬華龍山寺，也因為三級警戒暫不開放。記者何定照／攝影
香火鼎盛的萬華龍山寺，也因為三級警戒暫不開放。記者何定照／攝影

全國三級警戒，各地宗教寺廟場所暫不開放。一名網友看到廟前有騎士「不下車參拜」，該照Po出後引起網友討論，成為疫情當下的另類景象。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，在台北市萬華龍山寺發現一名機車騎士以「得來速免下車」的方式，與寺廟保持距離誠心參拜，他詢問網友們「大家也都會用這種『得來速』參拜法嗎？」讓不少網友點頭做過類似事情。

一名網友看到機車騎士以「得來速不下車」的方式參拜，引起不少討論。（翻攝自「路上觀察學院」臉書社團）
一名網友看到機車騎士以「得來速不下車」的方式參拜，引起不少討論。（翻攝自「路上觀察學院」臉書社團）

網友紛紛回應，表示「我會，我在對面遠端得來速」、「上上週才牽車去廟門轉一圈」、「今天想來點好運」、「偶爾路過會這樣拜」，也有網友表示「心意最重要」、「這年頭（指新冠疫情）應該要線上參拜就好」、「樓主提供了防疫期間之心靈慰藉，又不違反規定的好方法。」

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