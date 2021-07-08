「防疫金句」成大笑話前3名 鄉民狂推這4個字：根本謊言

新冠肺炎疫情已在全球肆虐1年半，國內防疫至今出現過很多令民眾印象深刻的「金句」。有網友發問今年前半年最大的笑話是哪句話，引起熱烈討論，其中早在疫情初期就誕生的一句4字名言獲得壓倒性勝利。

國內5月爆發大規模社區感染後實施全國三級警戒，近日能否解除成為全民焦點。一名PTT網友在「Gossiping」板發文提問，疫情爆發前後曾冒出過許多「名言佳句」，「大家覺得最好笑的是哪句呢？」發文者自己覺得「我們都是○○人最好笑」，而其他網友們也紛紛熱情提供自己的答案。經過統計之後，發文者整理出讓鄉民笑掉大牙的前三名。

第三名「世界怎麼跟得上台灣」。2月時國民黨立委吳斯懷針對疫苗採購質詢衛福部長陳時中，認為疫苗不夠恐影響台灣的經濟、外交層面，當時陳時中回答「以現在的情況應該是說世界怎麼跟得上台灣」。投這句話的網友表示，「世界怎麼跟得上台灣，這個最好笑，好丟臉」、「超恥的」、「超狂立旗」、「講這句話的人真是可悲，通常都是自大居多」。

第二名「看好了世界」。雙北5月15日率先升至三級警戒後，有網友在推特喊話「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級！」結果台灣至今仍未解封。「看好了世界，台灣人恥度破表」、「看一次笑一次」、「有人說不可能，結果還被反罵唱衰台灣」、「這句尬到不行的話到底是哪個天才想出來的」。

第一名「超前部署」。這是去年政府因應疫情喊出的名言，台灣也一直在國際上維持「防疫模範生」形象，然而今年破功重摔，反讓許多國人感到相當諷刺。「超前部署，部署了甚麼」、「超前部署到落後，就像龜兔賽跑的兔子」、「超前部署就是個笑話，缺東缺西」、「超前部署到現在疫苗預約系統還沒搞定」、「打破超前部署這種謊話」。

被網友舉出的其他「金句」還包括：「Taiwan can help」、「人與人的連結」、「疫苗買夠了」、「全台陪XX坐牢」、「同島一命」、「同心圓精準疫調」、「校正回歸」、「幫國外建立醫療體系」、「疫苗晚了我們也不要」、「我來做也不會比較差」等等。