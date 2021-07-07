新冷氣剛滿月就「連續7次自動關機」 女氣炸：超後悔

時序進入夏季，天氣轉為炎熱，加上三級警戒長時間待在家，不少民眾早早就超前部署，購買、清洗冷氣備戰。然而有網友抱怨，家中新買的冷氣吹沒多久就鬧脾氣，連續幾次剛開機就自動關機，讓她懷疑買到機王，「很後悔買它」。

原PO稱，這台出問題的國產冷氣才買一個月，之前使用都沒問題，但昨（6）日下午卻連續7次，剛開機就自動關機，讓她很後悔買這台冷氣，更懷疑自己買到機王，「想跟它離婚了」。

生動形容吸引網友留言討論，「真正的分離式，妳要和他分離才行」、「超越一級省電裝置」、「是機王，自動開關機我猜是機板出問題，我之前的十年舊冷氣也會」、「我房間的冷氣，第一個月不到，我就需要拿桶子去接冷氣水了」、「自動開關機可能主機板或感應的東西壞掉了，我碰過」。

有內行網友推測故障原因，可能是漏冷媒、設定到自動關機、電壓不足、或電路板故障，建議原PO儘早報修，請原廠處理，「保固期趕快叫公司來修，這麼新就這樣，應該沒那麼倒楣機板壞掉，比較大的可能性是…安裝失誤導致冷媒漏掉，機子偵測冷媒異常，跳保護關機」、「如果有保固的話就請趕快找公司的人來看，如果真的是機子的問題他會換給你，如果不是機子的問題他也會幫你處理到好」。

原PO後續回覆表示，確定沒有設到自動關機，前面吹了一個月也沒有出現異常，目前已報修。