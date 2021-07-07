同事不顧冷氣外洩大開窗 他氣壞卻遭糾正：這是常識

多數人開冷氣後的第一個動作，就是把門窗全部關緊，確保冷空氣留在屋內。有網友抱怨同事不顧辦公室裡開著冷氣，硬是把窗子打開，卻被其他網友指正「開窗是常識」，讓許多人跟著上了一課。

一名網友在PTT「Gossiping」板發文，抱怨同事在辦公室開冷氣的時候將窗子打開，導致室內溫度降不下來，問對方為何這樣做，得到「不開會悶死」的答案，讓他難以理解，直呼「用愛發電也不是這樣吧！北極熊都沒家了」。

該則文章底下部分網友也不認同這名同事「浪費電」的行徑，或者認為他只是擔心疫情才藉故開窗，主要是怕病毒傳播。

不過有不少人表示自己真的會開窗，因為一般的冷氣無法對外交換空氣，「留個小縫，久了氧氣會不足」、「開冷氣本來就要開窗戶，這不是常識嗎？」、「不是含氧量的問題，是CO2濃度不能過高，而且你缺氧不會有自覺，所以開窗正確」、「室內空氣的含氧量沒那麼容易降低，其實不用開，但考量到防疫問題，他開窗也不能算錯啊」。

根據行政院環保署網站所載，研究顯示，二氧化碳濃度過高會讓人產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，因此若辦公室二氧化碳濃度過高，將導致員工工作效率明顯降低。只是也有網友指出在辦公室裡開窗是「多此一舉」，因為一定有人不停進進出出，不可能完全封閉。

事實上，基隆市環保局去年夏天就曾建議民眾冷氣房中要開窗。基隆市環保局表示，空氣中飄散著包括二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、臭氧（O3）、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等各種汙染物質，都會影響人體的呼吸道，二氧化碳尤其容易在室內累積。因此開冷氣時別急著緊閉所有門窗，最好是將窗戶打開約「一個拳頭」的寬度，讓室內保持空氣流通，不但有助排出汙染物，也能降低互相感染的機率。