男見女友叫外送紀錄酸「命好好喔」 網怒：有吃到你家的米？

全台三級警戒防疫期間，餐飲業禁止內用，許多民眾也只能外帶或宅在家使用美食App外送，日前一名男網友打開女友的訂餐App記錄，看見她叫外送的餐飲名單，像是燒肉Like外帶單價在200元至300元左右、乾杯燒肉居酒屋的餐點為180元至430元不等，以及佐藤咖哩200元至260元，便說「吃這麼貴，好好喔，命好好喔」，其後更講了一堆酸言酸語引起網友討論。

該名女生在Dcard上發文指出，上周男友來她家裡，她詢問說要不要一起叫外送，結果男友一打開她的App訂餐記錄就說吃太好，她當下也沒講什麼，因為知道外送一定會比去現場自行取餐貴，她只是假日才會揪家人吃比較好而已，況且她又不是只有叫貴的，其他像滷味、鍋貼水餃、刀削麵這種平價的她也有點。

後來她又打算要用App外送補貨屈臣氏的一些保養品跟面膜，沒想到男友回說「腳是斷掉嗎？連這種也要叫外送。」接著又開始連珠炮似地說「有錢人連這種都不用出門買，真好」、「以前長得漂亮的有工具人幫，現在不怎麼樣的人叫外送就有了喔。」

聽完這番話，她真的火大到不行，馬上叫男友滾出她家門。她表示，一定有人覺得男友應該只是開玩笑的，不用那麼在意，不過她認為這雖然是小事，一、二次沒什麼，但日積月累下來真的誰受得了，後來她也跟對方分手了。

底下不少網友也為她抱不平留言說「又沒叫他出錢」、「別人負擔得起是在酸屁」、「這種酸男讓他變前任」、「是吃到他家的米了嗎？還是喝到他家的一口水了？有能力讓自己吃飽，他羨慕妳吧」、「結婚後老公都不見得有資格管開銷了，何況現在只是男朋友。」

不過也有其他網友看了她的訂餐記錄直言「真的好有錢，我叫外送不敢叫超過200元」，還有人認為，女生說自己家境小康，到底有不有錢不知道, 畢竟沒看到存摺和地契，「但很敢花倒是真的，我是男生我會直接分手啦，跟這種女生在一起沒什麼安全感。」