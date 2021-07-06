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外送距離太遠被傳訊「行行好」 女氣炸：跟你老闆說別開放

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友點外送，被外送員嫌距離遠還傳訊「拜託行行好」，令她傻眼。 示意圖／聯合報系資料照
一位女網友點外送，被外送員嫌距離遠還傳訊「拜託行行好」，令她傻眼。 示意圖／聯合報系資料照

全國三級警戒，民眾使用外送平台購物機率大增，一位女網友點外送，卻被外送員抱怨路程太遠，傳訊要她「行行好」，以後點餐最好看一下店家距離，令她傻眼，忍不住抱怨「要不要直接跟你老闆說太遠的餐廳不要開放」。

一位女網友在《爆怨2公社》發文抱怨寫道，「原來使用外送要選離家近的餐廳」，原因是使用外送點了4.4公里路程的餐點，也付了外送費30元，卻收到外送員傳訊息「老闆，拜託一下行行好，以後點餐的時候可以目一下店家的距離嗎」，令她傻眼。

原PO表示，「點了這家店至少五次以上，你是第一個傳訊息叫我行行好的」、「所以我應該點我家隔壁的飲料來喝還叫你外送嗎？況且我還有付外送費欸？」，更不滿直言「還是乾脆我幫你外送你待在家好了？你是在工作不是在當志工欸？」

貼文引來許多有類似經驗的網友留言，「如果要看店家距離，那我叫外送幹嘛？」、「太遠拒單退單不就好了。讓給想賺錢的人去跑好嗎！」、「工作自己選的！」。也有同行留言「我這邊隨便都四五公里起跳，郊區有單已經很不錯了」、「在雪梨我還送過34公里的呢！騎到屁股都快裂開了」、「我開車送貨台南開到台北，半夜出車，我應該要叫老闆行行好，不要找北部客戶才對」。

有網友疑惑表示，「超過外送範圍不是會被擋，除非你沒有讓系統知道你的詳細位置，系統有時候就會派單出去」、「外送員的確很辛苦，但app上只要可以選擇購買的店家，應該就是公司跟店家的協定，也表示這就是外送員的服務範圍不是嗎？實在跟客人無關啊」。

外送員

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