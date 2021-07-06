救護車飛駛「有車硬不讓道」 家屬分秒煎熬 網怒：火神的眼淚都是真的

每當街頭救護車鳴笛聲響起，大多數民眾都會禮讓，但也偶有例外。一位女網友陪家人搭上救護車，家人面臨生死關頭，卻遇到不肯禮讓的駕駛，救護車卡在半路上，她揪心拜託大家禮讓救護車，「他們車上載的是一條需要搶時間的生命，這條生命，也許就差在你不讓路的時間」。

原po在臉書爆怨2公社分享經驗，她家人心臟病發送醫，救護車接近醫院時突然緊急煞車，原來路口好幾輛車輛綠燈不肯相讓，救護車只好被迫停下等紅燈。原po眼看醫院就在不遠處，車子卻動彈不得，她感嘆，「等待的時間，其實沒1分鐘，但是真的覺得好久好久」，幸好後來上蒼保佑，救回家人一命。

網友開炮，「超多不讓的，『火神的眼淚』演的都是真的」、「之前遇到救護車，前面的車都不讓，我跟其他幾個機車騎士一起按喇叭叫前面讓道」、「不讓路就算了，還有白痴裝耳聾事後才說沒聽到，最近還有說『救護車很吵』的新聞」、「我上次騎車紅燈變綠燈，但是看到救護車要過，我就繼續停著，就被後面那台汽車叭到不行……我真的很傻眼，起步是有差那幾秒鐘？」

過來人心有戚戚焉，「真的，搭過的人才能體會，分秒都漫長」、「我媽在救護車上遇到紅綠燈，一個年輕人騎車闖紅燈，救護車緊急煞車，我媽身體滑出去頭撞到擔架頂端造成二次傷害，媽媽一週後走掉了」、「當初我外婆跌倒撞到頭，救護車前面有一台車就是不讓，外婆後來搶救無效，過世了。之後總是會想，如果當時沒有被擋住去路，是不是外婆就會被救回來」、「我朋友當初就是因為有人不讓救護車過，導致在車上死亡，所以我看到我都會讓」。

也有人緩頰，「救護車的警笛聲被許多人抗議要求，而調小聲量，往路口行駛的車輛很難判斷救護車是哪個方位來的」、「有時候不是不讓、是根本不知道救護車在哪、加上突然放慢被追撞更慘、沒遇到惡意擋車就好」、「有時是真的沒聽到，現在救護車有的警笛聲小到戴全罩式安全帽就聽不到，更不用說車內，要怪真的要怪那一些嫌救護車太大聲的那些人」。

也有救護車駕駛現身，說出無奈心情，「上個月我才開救護車執勤時，跟民車發生事故，現在還在等初判表」、「我開救護車，還遇過腳踏車、行人硬要過馬路的，從小教育不能等～」、「我也是救護車駕駛，很少很少遇到不讓車的，不讓車的有一半是太緊張，不知道該怎麼讓」。