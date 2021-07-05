奇葩客人太多 14個案例讓服務業大崩潰！

不論是工讀生或正職，服務業人員多多少少會因為客人的離奇要求或上司的壓力而怒火中燒，這時就需要好好宣洩自己。近日在臉書社團「爆怨2公社」中，就有網友PO出一共14個會讓餐飲服務業者大喊崩潰的案例。

該名網友集結了包含「要求不要太冰、不要太熱、但也不要溫的奶茶」、「不要太生、不要太熟，要十分熟的蛋」等等需要「特製」的餐點；或是「錢用丟的」、「非常趕時間」、「要求關上全店冷氣」的客人；以及各種亮出身分或要求去零頭的打折魔人；最後則是服務業最常聽到的經典名句「不爽不要做！」，讓原PO經歷數次崩潰，把心裡的小劇場透過屏幕宣洩出來。

不少網友看了之後，留言一起大吐苦水，分享更多遇到的奇葩事件，包括「不要微波但要加熱冷藏食品」、「嫌棄涼麵不熱、壽司太冷」、「我以前也遇過錢用丟的，然後我找錢也丟回去」等等令人無奈的事件，讓其他人大呼「做服務業是來修身養性的！」，並無奈表示「不爽不要做，很多人都愛這樣講，人家抱怨一下，一堆人就說不爽不要做，很多人都站著說話不腰疼。」