網購芒果填錯地址 收件人吃掉不付錢還說「送我們吃好嗎？」

新冠肺炎影響，許多人改以線上採購食物。有網友上網訂購了一箱20公斤的芒果，卻因為填錯地址而送錯地方，追查以後發現收貨的屋主竟吃掉了一半以上的芒果，還聲稱「不然就送我們吃好嗎？」甚至表明不會付錢。該網友痛批，「真的不用錢的最好吃」。

有網友在爆料公社app中的匿名館發文表示，近日上網訂購一箱20公斤的芒果，地址卻不小心填寫錯誤，導致貨運送錯地點。而收貨的屋主也沒有與貨運司機反應，自以為是朋友寄來的禮物，家中小孩就吃光了一半以上的芒果，一夜之間只剩下4顆芒果。

該網友說，他們明明不認識寄件人，卻仍逕自吃掉芒果，他追查找到芒果後，對方還回答「不然就送我家小孩吃好嗎？」甚至表明他們不會付錢，令他氣到直呼「又不認識你們，憑什麼送你們吃？」

其他網友則表示「沒確定就吃掉太過分了吧」、「怎麼好意思說送他們吃？還不付錢？」、「太扯」，不過也有人認為「你填錯地址理虧在先」、「不要填錯地址就好了，怪誰」。