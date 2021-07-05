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表妹出國打疫苗姑姑狂炫耀 網嗆：覺得台灣爛就滾

聯合新聞網 / 綜合報導
我國為染疫風險較高的優先族群先行接種新冠疫苗，因此部分民眾選擇出國施打疫苗。圖為接種疫苗示意圖。 美聯社
我國為染疫風險較高的優先族群先行接種新冠疫苗，因此部分民眾選擇出國施打疫苗。圖為接種疫苗示意圖。 美聯社

新冠肺炎肆虐全台，然而因為我國疫苗數量不足，只能由染疫風險較高的優先族群先行接種，因此不少民眾選擇出國施打疫苗。有網友抱怨，他的姑姑不斷吹噓國外疫苗，甚至看不起台灣醫療技術，讓他聽了相當不滿。其他網友直言「最討厭這種批評台灣然後還賴在台灣的人，怎麼不滾？」

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，崇洋媚外的小姑姑近日打電話來，劈頭就說「你們家丫頭跟哥哥還沒打疫苗嗎？我們家丫頭帶孩子老公都飛過去紐西蘭打完了，而且她們打的是輝瑞，聽說比台灣高檔多了」。

該網友說，表妹原來在高雄任職醫師，三級警戒時老公孩子一起過去紐西蘭打疫苗沒回來，「姑姑說現在台灣醫院太危險，這時候不回來剛好」。他表示，「只要表妹出國姑姑就猛誇國外什麼都好，台灣就是爛，所以姑姑一直鼓吹表妹移民過去紐西蘭」。

該網友指出，「表妹生產時，孩子臍帶繞頸，姑姑狂飆罵台灣醫療技術太爛，現在打個疫苗也要擺一下，自己孩子是去國外打高檔疫苗」，還說這個姑姑從小就是兄長去工廠賺錢供她唸書，所以家裡她學歷最高，「但也只是學歷高...人品沒比較高」。

對此，其他網友則留言「嫌爛自己又不移民，沒本事又愛靠北欸」、「是我就直接掛她電話了」、「所以姑姑現在在台灣生活是被子女拋棄了嗎？應該要反問，表妹在幹嘛自己逃到國外避難，怎麼丟下妳在危險的台灣，她們不管妳了嗎？萬一有問題誰幫妳善後？記住要用充滿愛的語氣去說」、「被寵壞的姑姑自視甚高」。

疫苗 移民 輝瑞 三級警戒

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