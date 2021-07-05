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冷氣怎麼開不會電費暴增？專家曝「2模式切換」舒爽又省電

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「冷氣究竟怎麼開，才不會使電費暴增」。示意圖／ingimage
網友好奇「冷氣究竟怎麼開，才不會使電費暴增」。示意圖／ingimage

全台進入第三警戒已經1個月多，目前預計到7月12日，不少民眾仍然待在家裡上班，導致家庭用費暴增，因此有人大嘆「好怕疫情期間的電費」，近來有一名網友好奇「冷氣究竟怎麼開，才不會使電費暴增」，此文一出引起網友熱議。

網友在PTT女孩版以「冷氣怎麼開」為題發文，她表示最近天氣真的很熱，自己會用冷氣模式先調26度，涼了之後再改成自動模式，這樣感覺比較省電，不知道是不是真的有用，在租屋高電價的情況下，是沒有一直開著冷氣模式的資格的。

此文一出馬上引起網友熱議，紛紛留言「換變頻沒這煩惱」、「變頻它自己看情況」、「27度加風扇直吹就差不多了，晚上睡覺定時2小時，一覺到天亮」、「變頻大概省定頻60％，全天開其實也不少錢」、「我開兩個月，家裡20坪以上，開24小時，家裡大大小小電器，洗澡的電爐，大樓的公電，全部兩個月才2000，妳有必要省到中暑嗎」，

臉書粉絲團「電價達人讚出來」，日前也教大家省電妙計，像是大家最為廣知的冷氣搭配電風扇，另外冷氣平常可以開「自動模式」，睡覺調整為「舒眠模式」，冷氣自動控制耗電，同時室內也維持一定舒爽溫度，還有淘汰超齡冷氣、定時清潔空調濾網。

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