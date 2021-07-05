快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

英相強生今宣布如期大解封！把新冠當感冒 自己判斷風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿電鍋蒸水煮蛋後「悲劇上演」急求救 網友驚：用20年不曾遇過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友用電鍋蒸完水煮蛋後，蓋子就整個被電鍋吸住了，完全拔不開，她急求救大家。 圖／爆系知識家
一名女網友用電鍋蒸完水煮蛋後，蓋子就整個被電鍋吸住了，完全拔不開，她急求救大家。 圖／爆系知識家

新冠肺炎疫情仍持續，全國警戒也延長至7月12日，不少公司已經採遠端工作一陣子，許多民眾也為防疫，盡量少出門，除了叫外送外，也有不少人選擇自己下廚，有一名網友在蒸水煮蛋時，電鍋鍋蓋整個被吸住，完全拔不來，她也急著上網求救，網友也驚呼「用了20年不曾遇過」。

一名女網友2日在臉書「爆系知識家」發文，她早上用電鍋蒸完水煮蛋後，蓋子就整個被電鍋吸住了，完全拔不開，好奇問大家有什麼方法可以解決，此文一出也馬上引起網友熱議。

網友也紛紛回應「這卡住很神奇，旁邊有氣孔應該不會被卡住才對」、「笑死....我同事的便當目前也面臨一樣的情境」、「靠近一點跟它說……解封了！」、「我用了20年了不曾遇過欸」、「跟他喊『梅花梅花幾月開』」、「敲蓋子說，有掛號信喔」。

也有不少人提出自己的解決辦法「拿剪刀，往三個通氣孔插一邊進去，另一邊靠在鍋緣，一轉就開了。不要問我為什麼知道，我家也是一模一樣的電鍋，每天都卡住，現在旁邊都放一把剪刀。」、「電鍋再加熱，熱的時候就可以拿起來了，我遇過」、「鍋蓋上面澆冷水或冰水啊！熱脹冷縮應該一下就開了」。

最後該名女網友也跟大家更新好消息，她最後成功把鍋蓋拿起來了，是用一名高手的「先從小3孔灌一點水進入電內鍋，怕裡面沒有水，插電後會空燒，插電加熱後再把鍋蓋輕輕鬆鬆拿開，她也感謝大家熱烈的回應，幫她解決了麻煩。

相關新聞

拿電鍋蒸水煮蛋後「悲劇上演」急求救 網友驚：用20年不曾遇過

新冠肺炎疫情仍持續，全國警戒也延長至7月12日，不少公司已經採遠端工作一陣子，許多民眾也為防疫，盡量少出門，除了叫外送外，也有不少人選擇自己下廚，有一名網友在蒸水煮蛋時，電鍋鍋蓋整個被吸住，完全拔不來，她也急著上網求救，網友也驚呼「用了20年不曾遇過」。

外送被送錯不知怎辦？ 過來人曝平台運作內幕 網友勸：直接吃掉

本土疫情持續延燒，許多民眾為避免出門採買，習慣使用外送平台訂購外食，但也容易遇到「被送錯」訂單的窘境。...

官員靜悄悄... 他驚市場自治會長勢力大？ 網：看林佳龍就知道

市環南市場近日爆發群聚染疫危機，不料卻在2日中央和地方前往視察時，發生自治會長林勝東嗆聲無黨籍立委林昶佐的意外插曲...

外送員蹲路邊找掩護用餐 一張照片讓眾人不捨：別正義過頭

自從發布三級警戒之後，只要外出一律都得戴上口罩，違者將被罰款，但也因此衍生出許多問題，例如有工地工人休息時，拿下口罩喝水或吃飯就被人檢舉，矯枉過正引來許多紛爭。有網友昨（3）日無意間看到一名外送員躲起來用餐，就怕被人看到會檢舉，而照片曝光後引起熱議，讓許多人看了很不捨。

不住雙北！他問「雙北四級封城、其他解封不好嗎？」 網掀南北論戰

本土新冠肺炎疫情持續延燒，近日北市市場專案再掀群聚染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。...

今增76例「全在北部4城市」！見確診地圖網嗨翻：穩了

台灣本土疫情逐漸趨緩，民眾緊盯每日確診數字期待解封日近，然而因台北市三大果菜市場篩檢尚未結束，確診案例較昨日略有提升。不過從今日確診地圖可發現，新增案例集中在新竹以北4個縣市，其他全部「+0」，此現象也讓網友興奮高呼「穩了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。