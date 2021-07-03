不住雙北！他問「雙北四級封城、其他解封不好嗎？」 網掀南北論戰

本土新冠肺炎疫情持續延燒，近日北市市場專案再掀群聚染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。一名網友就在網路上發問，由於自己不住雙北地區，最近社區根本沒疫情，讓他質疑為何雙北不自行封城？引起網友正反論戰。

原PO在PTT八卦版上，以「台北自己四級封城其他解封不好嗎？」為題發文表示，現在台灣也只剩雙北慘而已，自己不住雙北，家裡附近根本也沒疫情，結果只能每天兩點看雙北今天又幾例，雙北幹嗎不自己封一封自己玩，其他縣市為何要一起陪葬一起關？引起網友熱議。

貼文一出，立刻掀起網友論戰。有網友贊成表示「其實這主意不錯」、「有道理，支持中南部解封」、「中南部本來就不需要封了」、「北漂仔順便遣散回家鄉」、「阿北微解封要賺錢，你們不要不滿」；也有網友認為新北可以不用封「但台北應該封」、「不要扯新北，新北扣掉環南比昨天還少」、「真的應該封，不要又被北漂仔搞個Delta」。

不過也有網友不認同，直呼「不好，各地零星個案很多都不知道感染源，我怕」、「難啦！6成人口都在這兩都」、「當初一堆人喊四級，中央不肯阿」、「雙北喊封城的時候嗆，現在又要雙北封」、「一講封城肯定恐慌逃跑，全台淪陷」、「當初上百例都沒封了，幾十例是封什麼」、「有種解封阿，笑你們不敢」、「桃園跟屏東爆發就同島一命，台北就是陪坐牢，真是雙標」、「八卦版很愛四級啊」。