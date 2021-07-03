快訊

激烈爭執驚動鄰居！前後任談判 男砍殺前女友及情敵釀一死一傷

高雄老屋崩塌！母遭活埋喪命 兒逃出急哭：救人啊、阮母在裡面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不住雙北！他問「雙北四級封城、其他解封不好嗎？」 網掀南北論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
近日北市再掀染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。記者蘇健忠／攝影
近日北市再掀染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。記者蘇健忠／攝影

本土新冠肺炎疫情持續延燒，近日北市市場專案再掀群聚染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。一名網友就在網路上發問，由於自己不住雙北地區，最近社區根本沒疫情，讓他質疑為何雙北不自行封城？引起網友正反論戰。

原PO在PTT八卦版上，以「台北自己四級封城其他解封不好嗎？」為題發文表示，現在台灣也只剩雙北慘而已，自己不住雙北，家裡附近根本也沒疫情，結果只能每天兩點看雙北今天又幾例，雙北幹嗎不自己封一封自己玩，其他縣市為何要一起陪葬一起關？引起網友熱議。

貼文一出，立刻掀起網友論戰。有網友贊成表示「其實這主意不錯」、「有道理，支持中南部解封」、「中南部本來就不需要封了」、「北漂仔順便遣散回家鄉」、「阿北微解封要賺錢，你們不要不滿」；也有網友認為新北可以不用封「但台北應該封」、「不要扯新北，新北扣掉環南比昨天還少」、「真的應該封，不要又被北漂仔搞個Delta」。

不過也有網友不認同，直呼「不好，各地零星個案很多都不知道感染源，我怕」、「難啦！6成人口都在這兩都」、「當初一堆人喊四級，中央不肯阿」、「雙北喊封城的時候嗆，現在又要雙北封」、「一講封城肯定恐慌逃跑，全台淪陷」、「當初上百例都沒封了，幾十例是封什麼」、「有種解封阿，笑你們不敢」、「桃園跟屏東爆發就同島一命，台北就是陪坐牢，真是雙標」、「八卦版很愛四級啊」。

封城 新冠肺炎

相關新聞

不住雙北！他問「雙北四級封城、其他解封不好嗎？」 網掀南北論戰

本土新冠肺炎疫情持續延燒，近日北市市場專案再掀群聚染疫危機，民眾也擔心原訂7月12日的「微解封」計畫，是否因此產生變數。...

今增76例「全在北部4城市」！見確診地圖網嗨翻：穩了

台灣本土疫情逐漸趨緩，民眾緊盯每日確診數字期待解封日近，然而因台北市三大果菜市場篩檢尚未結束，確診案例較昨日略有提升。不過從今日確診地圖可發現，新增案例集中在新竹以北4個縣市，其他全部「+0」，此現象也讓網友興奮高呼「穩了！」

「712解禁」的機率多高？網曝在外現況：沒什麼意義了

國內疫情仍十分嚴峻，三級防疫警戒再度延長至7月12日，更在前幾天在北市的環南市場爆出41例確診，對此便有網友好奇的發文詢問，現在市場不斷爆出確診案例，讓他不禁想問「713繼續三級的機率有多大？」

已達百萬年薪該回去念大學嗎？過來人曝經驗：年齡不重要

大部分的人既定的印象都是先把書念完，才出社會工作，接著就是工作到退休。不過有一名網友在大一念完後休學先去工作，沒想到23歲那年發現自己已經年薪百萬，但因為現在疫情嚴峻被迫停業，才發現自己競爭力很低，選擇很少，因此不斷思考「該回去念完書嗎？」，引起網友熱議。

爸爸打疫苗前匆忙將定存全解約 背後原因讓人揪心

新冠疫情嚴重，許多專家都表示，要能回到以前的生活，提高疫苗接種率是重要的關鍵，台灣也在積極爭取更多的疫苗，不過接種後卻陸續傳出不良事件，讓人不免心慌，有網友表示自己爸爸要去打疫苗，結果擔心到把定期全解約，就怕自己「萬一怎麼了」，讓她聽了相當心疼。

被懷疑「疫苗殘劑黑箱」基層醫護喊：這麼努力還被這樣對待

中央為有效利用COVID-19疫苗，指揮中心於上月25日決議，當日最後一瓶開瓶剩餘劑量將開放候補接種，讓18歲以上尚未開放類別的民眾可望打到疫苗。對此，便有一名基層的醫護人員分享，自從第一天政府開放地方可以直接授權辦理疫苗殘劑的規劃後，他不但接電話接到手軟，還遭許多民眾誤會「黑箱」疫苗殘劑的施打名單，讓他不禁無奈哭喊「為什麼這麼努力了，還要被這樣對待？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。