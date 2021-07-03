今增76例「全在北部4城市」！見確診地圖網嗨翻：穩了

台灣本土疫情逐漸趨緩，民眾緊盯每日確診數字期待解封日近，然而因台北市三大果菜市場篩檢尚未結束，確診案例較昨日略有提升。不過從今日確診地圖可發現，新增案例集中在新竹以北4個縣市，其他全部「+0」，此現象也讓網友興奮高呼「穩了！」

據中央流行疫情指揮中心公布今（3日）有76例確診個案，共31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月22日至7月2日間。在地區分布上，台北市連續2日超越新北市共48例居首，新北市24例、桃園市3例、新竹市1例，其他縣市皆「+0」。

7月3日確診地圖 圖╱聯合新聞網製

有網友興奮發文表示，除了前述4個縣市剩下都是0，包括出現Delta病毒株的屏東也沒有新增確診者，「南部會不會太穩了」、「Delta完全被壓下來，會不會太強了」，引起熱議。

看見疫情範圍被縮小至北部四城，講眾人看見三級解封曙光，網友皆開心喊「穩了」、「快解封」，並針對現況討論「都在北部，連中部都沒有」、「苗屏證明中央進駐提早處理是對的」、「南部一開始就瘋狂阻擋呀」、「人口密度也是原因之一吧」。

最令民眾緊張的Delta變異株群聚案也未擴大，網友鬆一口氣的同時，也留言調侃「不禁想問Delta病毒究竟怎麼了」、「Delta是不是水土不服阿」、「Delta過譽」、「到底誰再說Delta很強，要不要罰三百」、「屏東人天生有Delta抗體，正直打敗疫情」，但也有人冷靜警告不可鬆懈、輕忽Delta變異株的傳染力。

指揮中心指揮官陳時中指出，「目前除了北市三大果菜市場外，其他各地案例也已降下來，牽扯到的縣市範圍也比較少，這是好的方向」。至於7月12日以後是否解封，側要看全民的警戒心跟應變速度，仍有持續準備相關指引，若遵守的百分比越高，開放可能性就越高。