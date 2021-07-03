被懷疑「疫苗殘劑黑箱」基層醫護喊：這麼努力還被這樣對待

中央為有效利用COVID-19疫苗，指揮中心於上月25日決議，當日最後一瓶開瓶剩餘劑量將開放候補接種，讓18歲以上尚未開放類別的民眾可望打到疫苗。對此，便有一名基層的醫護人員分享，自從第一天政府開放地方可以直接授權辦理疫苗殘劑的規劃後，他不但接電話接到手軟，還遭許多民眾誤會「黑箱」疫苗殘劑的施打名單，不禁無奈哭喊「為什麼這麼努力了，還要被這樣對待？」

原PO在PTT上以「基層人員對於疫苗殘劑想法」為題發文說明，自己是一名在基層衛生所服務的護理師，自從殘劑開放以來，所屬區域的衛生所決定用Google表單做預約，主要會先以指揮中心類別優先，再依表單上預約時間為排序施打殘劑。而沒想到的是，表單開放不到半小時預約就破百，只好先將表單關閉，但還是有非常多電話打進來。

即使不斷的向想施打殘劑的民眾解釋，現在殘劑不多，且要等近百位民眾消化完畢之後才會開放。原PO也補充道，因考量到個資法的問題，所以殘劑名單沒有公布，但今天卻接到電話質疑醫護「黑箱作業」，並認為「小鄉鎮沒有秘密，一定是黑箱，要投訴」。種種的問題，都讓原PO不禁無奈「回復投訴信也是工作的一環，今天上班一直努力控制自己的情緒」。

「我真的好難過好難過，為什麼這麼努力了，還要被這樣對待，要被情緒勒索，要被不理性對待」原PO哭喊道，自疫情開始時，醫護要承受這麼多人的情緒，但自己也是人、也會不舒服，這次疫苗殘劑的問題實在讓醫護十分困擾，讓他不禁表示「那是不是放到時效性到再丟，這樣不是就沒有任何問題了，如果最後淪落到這樣的地步，到底對誰比較好呢？」

此文一出，不少網友便紛紛留言鼓勵原PO，「辛苦你了，承受額外的壓力。為什麼連打疫苗也能爭成這樣…」、「辛苦了，刁民太多了」、「辛苦了，感謝有你們」、「辛苦了，你會成長的」、「 辛苦了！同為醫療單位真的完全理解（拍」

也有不少留言貼心地提出可能解決的方式，「辛苦了，民眾只是把對疫苗政策的不滿，找不到窗口所以發洩在你們辛苦的第一線人員上，別掛在心上。殘劑後補名單如真困擾，也許可以和主管討論碼中間字加手機末3碼之類，每周公佈30名這樣？」、「辛苦了，偉大的天使，面對刁民公事公辦就好」、「謝謝妳，把情緒發洩在基層真的很爛。名單也許可以只公佈名字但中間字碼掉，順帶公告順序仍以指揮中心類別優先…」。