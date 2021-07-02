外送員收現金「兩坨鈔」 同行一看急提醒：一定要小心

居家防疫期間，許多民眾都相當依賴外送服務，除了訂購餐點之外，不少地區還能透過外送平台直接選購賣場、超市內的品項，避免親自外出採買增添風險。而近日一名外送員就分享，自己遇到一位顧客選擇支付現金，但卻每張鈔票都「揉成一團」，讓他相當不解，話題引發討論。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己日前接下一筆送餐訂單，總價格為219元，顧客選擇在收餐時親自支付現金，但交給他的卻是兩張揉成一團的百元鈔票，讓他不解直呼「為什麼喜歡揉成這樣付錢？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「好沒禮貌」、「不尊重錢，也不尊重人」、「最討厭這種揉成一團的」、「我一定不收」、「這是在糟蹋人吧」等，直呼難以接受；也有人笑回「可能裡面有驚喜」、「說不定是私房錢被發現」、「鼻涕包起來」、「有沒有黏黏的」、「是小費的話我可以接受」。

其中，不少網友則提到「很多假鈔都是這樣的付款方式，要注意」、「讓你分辨不出真假鈔」、「會不會攤開後寫著玩具紙鈔」、「這樣才看不出來是假鈔啊」、「一定要在他面前攤開確認無誤再給餐」等，提醒原PO多加留意；此外，也有人猜測「通常這種客人可能比你還窮」、「可能是有什麼疾病或那是他僅存的最後財產，就別計較吧」。