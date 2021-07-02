還是一堆人不配合！ 店員怒控「實聯制5大亂象」：氣到快吐血

國內疫情升溫，自防疫警戒提升至三級，出入各大場所都須填妥實聯制登記，然而實施一個多月以來，仍有許多爭議頻傳。一名超商店員就透露，這段時間實在遇到太多不願配合的顧客，並盤點出實聯制的「五大亂象」，直呼「真的氣到想揍人」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，政府推動實聯制已經好一段時間，但身為超商店員的他，卻還是常常被客人「氣到吐血」。他接著列出親身經歷的五大亂象，第一，實聯制明明實施已久，但仍有很多人將登記的桌子視而不見、直接略過；第二、手寫資訊時，字寫的比符咒還更難懂，連電話號碼都鬼畫符，質疑「真的要查時看得懂嗎？」

原PO接著說，第三，只要有客人進店時，他都會提醒配合登記後需出示檢查，但許多人總不願主動拿給店員，非得等到結帳時再度要求後，才拿出登記證明；第四、有少數顧客宣稱自己有掃描，檢查時被發現根本沒有後，這時才匆匆表示「奇怪，刷錯了」，讓他氣憤直言「沒刷就沒刷，理由一堆，還有刷了卻不按發送，這樣跟沒刷不是一樣嗎？」

第五，原PO指出，還有一種顧客是進店後稱自己「沒有要消費，只是領個錢」、「進來一下而已，馬上就要出去了」，而不願配合登記實聯制，讓他無奈地說「難道病毒會因為你沒消費就不傳染給你嗎？」

貼文曝光後，不少同業紛紛留言「說出了我的心聲，原來不是只有我遇到這些奇葩事情」、「同感，真的很多很故意」、「有的人就手機拿出來晃一下就說好了，一秒就完成」、「我已經放棄喊了」等；但也有網友提到「我家附近店員是根本不在乎客人有沒有刷」、「我都乖乖刷，反而很多店家不檢查或沒想看的感覺」。