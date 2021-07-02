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點10幾瓶飲料「沒買袋子」 外送員嘆：不要把我們當超人！

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著疫情居家防疫，民眾外送需求增加。 圖／本報資料照片
隨著疫情居家防疫，民眾外送需求增加。 圖／本報資料照片

新冠疫情嚴峻，民眾待在家的時間普遍增加，隨之而來對外送服務的需求也相對增加，有些特殊狀況總會讓外送員叫苦連天，日前臉書社團「外送員的奇聞怪事」就有一名外送員抱怨客人訂餐的壞習慣。

發文者PO出裝滿手搖杯的外送包，以及擺在地上的十幾瓶飲料，表示「總是有些客人，不買袋子就是不買袋子，拜託不要把外送員當超人好不好～」並提到有店家向他抱怨過客人為了省一兩塊錢，不買袋子反而為難外送員，老闆見狀還特地安慰「辛苦了，小心騎車哦」。

地上堆放令外送員無奈的十幾瓶手搖杯。圖/翻攝自facebook
地上堆放令外送員無奈的十幾瓶手搖杯。圖/翻攝自facebook

有些網友打趣回應「買10幾杯欸，可以去檢舉了吧」、「封膜應該朝下讓他吃土才對呀！」、「管他有沒有群聚，15杯先檢舉一波再說」，有人則委屈表示「有時候不是客人不買，是平台上沒那個選項」、「說不定客人真的是覺得不需要，因為送達時，會拿袋子出來裝」。

也有外送員留言分享自己的做法「我都買，然後在客人面前一杯一杯拿給他，說袋子是我的我要帶走」、「我乾脆都自己跟店家買袋子，免得送餐飲料倒了破裂，還要回報派單，更浪費時間，所以2塊就當做公益了」並PO出更多地上堆滿飲料的無奈照片。

外送員 疫情

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